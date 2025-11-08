BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute BANKLESS v živo je 0.0002529 USD. Tržna kapitalizacija BANKLESS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BANKLESS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena BANKLESS(BANKLESS)

Cena 1 BANKLESS v USD v živo:

$0.0002529
-14.06%1D
USD
BANKLESS (BANKLESS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:25 (UTC+8)

Današnja cena BANKLESS

Današnja cena kriptovalute BANKLESS (BANKLESS) v živo je $ 0.0002529, s spremembo 14.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BANKLESS v USD je $ 0.0002529 na BANKLESS.

Kriptovaluta BANKLESS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BANKLESS. V zadnjih 24 urah se je BANKLESS trgovalo med $ 0.0002095 (najnižje) in $ 0.0003323 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BANKLESS premaknil -7.57% v zadnji uri in +90.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.38K.

Tržne informacije BANKLESS (BANKLESS)

$ 53.38K
$ 0.00
PLASMA

Trenutna tržna kapitalizacija BANKLESS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.38K. Obstoječa ponudba BANKLESS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene BANKLESS, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-7.57%

-14.06%

+90.15%

+90.15%

Zgodovina cen BANKLESS (BANKLESS) v USD

Sledite spremembam cen BANKLESS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000041375-14.06%
30 dni$ -0.0005165-67.14%
60 dni$ -0.0017471-87.36%
90 dni$ -0.0017471-87.36%
Današnja sprememba cene BANKLESS

Danes je BANKLESS zabeležil spremembo $ -0.000041375 (-14.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene BANKLESS

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0005165 (-67.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene BANKLESS

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BANKLESS spremenil za $ -0.0017471 (-87.36%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene BANKLESS

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0017471 (-87.36%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BANKLESS (BANKLESS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen BANKLESS.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BANKLESS

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BANKLESS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BANKLESS?

BANKLESS token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact price movements.

Adoption & Usage: Growth in DeFi protocols, decentralized finance adoption, and platform utility drive demand.

Token Supply: Circulating supply, staking rewards, and tokenomics affect scarcity.

Community Growth: Active user base, social media engagement, and ecosystem development influence value.

Regulatory News: Government policies on DeFi and crypto regulations create price volatility.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations boost investor interest.

Technical Developments: Platform upgrades, new features, and security improvements impact long-term value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BANKLESS?

People want to know BANKLESS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps investors manage risk, time their trades effectively, and stay updated on market volatility that could impact their holdings.

Napoved cene za kriptovaluto BANKLESS

Napoved cene BANKLESS (BANKLESS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BANKLESS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BANKLESS (BANKLESS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BANKLESS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BANKLESS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BANKLESS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BANKLESS.

O BANKLESS

BANKLESS is a crypto asset that is primarily associated with the Bankless DAO, a decentralized autonomous organization that aims to promote and facilitate the adoption of decentralized finance (DeFi). The BANKLESS token serves as a governance token within the Bankless DAO, allowing holders to vote on proposals and decisions that shape the direction of the organization. It also plays an integral role in the Bankless DAO's ecosystem, being used for rewards, incentives, and other community-focused initiatives. The token operates on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to ensure transparency and security in its operations. The issuance of BANKLESS tokens is determined by the community through the DAO's governance mechanism.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BANKLESS

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BANKLESS? Nakup BANKLESS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BANKLESS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BANKLESS (BANKLESS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BANKLESS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu BANKLESS (BANKLESS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto BANKLESS

Z lastništvom kriptovalute BANKLESS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup BANKLESS (BANKLESS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

BANKLESS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje BANKLESS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BANKLESS

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BANKLESS?
Če bi kriptovaluta BANKLESS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BANKLESS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:03:25 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti BANKLESS (BANKLESS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti BANKLESS

BANKLESS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na BANKLESS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami BANKLESS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte BANKLESS (BANKLESS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute BANKLESS v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
BANKLESS/USDT
$0.0002529
-13.77%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

