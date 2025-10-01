Tokenomika Baby Swap (BABYSWAP)

Odkrijte ključne vpoglede v Baby Swap (BABYSWAP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:26:25 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Baby Swap (BABYSWAP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Baby Swap (BABYSWAP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 235.38K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 620.90M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 379.10K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.5
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000282555222021002
Trenutna cena:
$ 0.0003791
Informacije o Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Uradna spletna stran:
https://home.babyswap.finance/
Bela knjiga:
https://docs.babyswap.finance/
Raziskovalec blokov:
https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657

Tokenomika Baby Swap (BABYSWAP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Baby Swap (BABYSWAP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BABYSWAP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BABYSWAP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BABYSWAP, raziščite ceno žetona BABYSWAP v živo!

Kako kupiti BABYSWAP

Želite v svoj portfelj dodati Baby Swap (BABYSWAP)? MEXC podpira različne načine nakupa BABYSWAP, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Baby Swap (BABYSWAP)

Analiza zgodovine cen BABYSWAP pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene BABYSWAP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BABYSWAP? Naša stran za napovedovanje cen BABYSWAP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

