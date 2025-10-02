Tokenomika Aleph Zero (AZERO)
Tokenomika in analiza cen Aleph Zero (AZERO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Aleph Zero (AZERO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Aleph Zero (AZERO)
Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.
Tokenomika Aleph Zero (AZERO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Aleph Zero (AZERO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AZERO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AZERO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AZERO, raziščite ceno žetona AZERO v živo!
