Cena AVB(AVB)
Današnja cena kriptovalute AVB (AVB) v živo je $ 0.001819, s spremembo 18.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVB v USD je $ 0.001819 na AVB.
Kriptovaluta AVB je trenutno na #3812. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 AVB. V zadnjih 24 urah se je AVB trgovalo med $ 0.001819 (najnižje) in $ 0.002283 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.07838687215106645, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00012291405298022.
V kratkoročni uspešnosti se je AVB premaknil 0.00% v zadnji uri in -2.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 51.04K.
No.3812
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija AVB je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 51.04K. Obstoječa ponudba AVB je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.82M.
0.00%
-18.50%
-2.58%
-2.58%
Sledite spremembam cen AVB za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ -0.0004129
|-18.50%
|30 dni
|$ -0.000212
|-10.44%
|60 dni
|$ -0.003181
|-63.62%
|90 dni
|$ -0.003181
|-63.62%
Danes je AVB zabeležil spremembo $ -0.0004129 (-18.50%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000212 (-10.44%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AVB spremenil za $ -0.003181 (-63.62%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.003181 (-63.62%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AVB (AVB) v vseh časovnih obdobjih?
Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AVB.
Leta 2040 bi cena AVB lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AVB? Nakup AVB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AVB. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AVB (AVB).
Z lastništvom kriptovalute AVB se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup AVB (AVB) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC
Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.
AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.
Za bolj poglobljeno razumevanje AVB razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|12-04 09:24:58
|Posodobitve industrije
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
|12-03 18:46:22
|Valutna politika
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
|12-03 10:11:55
|Posodobitve industrije
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
|12-03 06:23:37
|Posodobitve industrije
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
|12-03 00:03:54
|Posodobitve industrije
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
|12-02 14:51:38
|Posodobitve industrije
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
Dolga ali kratka smer na AVB z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AVB USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.
Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute AVB v živo ter neposredno trgujte.
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Današnje top kripto vzponi
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.
Znesek
1 AVB = 0.001819 USD