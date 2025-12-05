Današnja cena AVB

Današnja cena kriptovalute AVB (AVB) v živo je $ 0.001819, s spremembo 18.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVB v USD je $ 0.001819 na AVB.

Kriptovaluta AVB je trenutno na #3812. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 AVB. V zadnjih 24 urah se je AVB trgovalo med $ 0.001819 (najnižje) in $ 0.002283 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.07838687215106645, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00012291405298022.

V kratkoročni uspešnosti se je AVB premaknil 0.00% v zadnji uri in -2.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 51.04K.

Tržne informacije AVB (AVB)

Uvrstitev No.3812 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov SOL

