Današnja cena kriptovalute AVB v živo je 0.001819 USD. Tržna kapitalizacija AVB je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena AVB(AVB)

Cena 1 AVB v USD v živo:

$0.001819
-18.50%1D
USD
AVB (AVB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-12-05 16:49:12 (UTC+8)

Današnja cena AVB

Današnja cena kriptovalute AVB (AVB) v živo je $ 0.001819, s spremembo 18.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVB v USD je $ 0.001819 na AVB.

Kriptovaluta AVB je trenutno na #3812. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 AVB. V zadnjih 24 urah se je AVB trgovalo med $ 0.001819 (najnižje) in $ 0.002283 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.07838687215106645, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00012291405298022.

V kratkoročni uspešnosti se je AVB premaknil 0.00% v zadnji uri in -2.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 51.04K.

Tržne informacije AVB (AVB)

No.3812

$ 0.00
$ 51.04K
$ 1.82M
0.00
1,000,000,000
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija AVB je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 51.04K. Obstoječa ponudba AVB je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.82M.

Zgodovina cene AVB, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001819
24H Nizka
$ 0.002283
24H Visoka

$ 0.001819
$ 0.002283
$ 0.07838687215106645
$ 0.00012291405298022
0.00%

-18.50%

-2.58%

-2.58%

Zgodovina cen AVB (AVB) v USD

Sledite spremembam cen AVB za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0004129-18.50%
30 dni$ -0.000212-10.44%
60 dni$ -0.003181-63.62%
90 dni$ -0.003181-63.62%
Današnja sprememba cene AVB

Danes je AVB zabeležil spremembo $ -0.0004129 (-18.50%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AVB

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000212 (-10.44%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AVB

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AVB spremenil za $ -0.003181 (-63.62%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AVB

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.003181 (-63.62%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AVB (AVB) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AVB.

Napoved cene za kriptovaluto AVB

Napoved cene AVB (AVB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AVB (AVB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AVB lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je AVB (AVB)

AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.

AVB Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje AVB razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna AVB spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AVB

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AVB?
Če bi kriptovaluta AVB rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AVB.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-12-05 16:49:12 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AVB (AVB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
12-04 09:24:58Posodobitve industrije
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22Valutna politika
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Posodobitve industrije
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Posodobitve industrije
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54Posodobitve industrije
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38Posodobitve industrije
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

