Tokenomika Autonomi (AUTONOMI)

Odkrijte ključne vpoglede v Autonomi (AUTONOMI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:33:31 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Autonomi (AUTONOMI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Autonomi (AUTONOMI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.63M
Skupna ponudba:
$ 1.20B
Razpoložljivi obtok:
$ 136.64M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 31.92M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.452
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.026325616441478544
Trenutna cena:
$ 0.0266
Informacije o Autonomi (AUTONOMI)

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Uradna spletna stran:
https://autonomi.com
Bela knjiga:
https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper
Raziskovalec blokov:
https://arbiscan.io/token/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684

Tokenomika Autonomi (AUTONOMI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Autonomi (AUTONOMI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AUTONOMI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AUTONOMI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AUTONOMI, raziščite ceno žetona AUTONOMI v živo!

