Današnja cena kriptovalute Autonomi (AUTONOMI) v živo je $ 0.02882, s spremembo 0.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AUTONOMI v USD je $ 0.02882 na AUTONOMI.
Kriptovaluta Autonomi je trenutno na #1517. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.94M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 136.64M AUTONOMI. V zadnjih 24 urah se je AUTONOMI trgovalo med $ 0.0278 (najnižje) in $ 0.02908 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.35756319057761676, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.027318315086072017.
V kratkoročni uspešnosti se je AUTONOMI premaknil +0.24% v zadnji uri in -13.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 87.90K.
Tržne informacije Autonomi (AUTONOMI)
No.1517
$ 3.94M
$ 87.90K
$ 34.58M
136.64M
1,200,000,000
ARB
Trenutna tržna kapitalizacija Autonomi je $ 3.94M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 87.90K. Obstoječa ponudba AUTONOMI je 136.64M, skupna ponudba pa znaša 1200000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 34.58M.
Zgodovina cene Autonomi, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0278
24H Nizka
$ 0.02908
24H Visoka
$ 0.0278
$ 0.02908
$ 0.35756319057761676
$ 0.027318315086072017
+0.24%
+0.38%
-13.92%
-13.92%
Zgodovina cen Autonomi (AUTONOMI) v USD
Sledite spremembam cen Autonomi za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0001089
+0.38%
30 dni
$ -0.01956
-40.43%
60 dni
$ -0.02857
-49.79%
90 dni
$ -0.02415
-45.60%
Današnja sprememba cene Autonomi
Danes je AUTONOMI zabeležil spremembo $ +0.0001089 (+0.38%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Autonomi
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01956 (-40.43%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Autonomi
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AUTONOMI spremenil za $ -0.02857 (-49.79%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Autonomi
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02415 (-45.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Autonomi (AUTONOMI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Autonomi
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Autonomi, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Autonomi?
Several key factors influence Autonomi (AUTONOMI) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and user adoption directly impact price through basic market mechanics.
Network Usage: Higher demand for Autonomi's decentralized storage and data services increases token utility and value.
Technology Development: Platform updates, security improvements, and new features affect investor confidence.
Competition: Performance relative to other decentralized storage projects like Filecoin or Storj affects market positioning.
Partnerships: Strategic alliances and enterprise adoption announcements can drive price movements.
Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and data storage regulations impact long-term prospects.
Token Economics: Staking rewards, burn mechanisms, and inflation rates affect supply dynamics and holder incentives.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Autonomi?
People want to know Autonomi (AUTONOMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Autonomi
Napoved cene Autonomi (AUTONOMI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AUTONOMI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Autonomi (AUTONOMI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Autonomi lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Autonomi v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AUTONOMI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Autonomi.
O Autonomi
AUTONOMI is a blockchain-based platform designed to provide IoT (Internet of Things) devices with a secure and scalable solution for identity verification and transactions. The platform uses the Ethereum blockchain and leverages smart contracts to automate the process of device registration, authentication, and coordination. AUTONOMI's primary role is to ensure the security and integrity of the vast number of IoT devices, enabling them to interact with each other in a trusted environment. This is achieved through the use of the AUTONOMI token, which is used as a means of exchange within the ecosystem, facilitating transactions and incentivizing device behavior. The platform's design allows for a wide range of use cases, including supply chain management, energy grid management, and autonomous vehicles.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Autonomi
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Autonomi? Nakup AUTONOMI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Autonomi. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Autonomi (AUTONOMI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 136.64M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Autonomi bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Autonomi
Z lastništvom kriptovalute Autonomi se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.
Autonomi Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Autonomi razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Autonomi
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Autonomi?
Če bi kriptovaluta Autonomi rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Autonomi.
Koliko je kriptovaluta Autonomi vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Autonomi je $ 0.02882. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Autonomi še vedno dobra naložba?
Autonomi ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AUTONOMI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Autonomi?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Autonomi v vrednosti $ 87.90K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Autonomi?
Cena kriptovalute AUTONOMI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Autonomi v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AUTONOMI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Autonomi?
Na ceno AUTONOMI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,388.21
+1.57%
ETH
3,454.63
+4.76%
SOL
161.35
+3.82%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1149
+2.03%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AUTONOMI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AUTONOMI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Autonomi gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Autonomi letos rasla?
Cena kriptovalute Autonomi bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Autonomi (AUTONOMI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:35 (UTC+8)
