Današnja cena Autonomi

Današnja cena kriptovalute Autonomi (AUTONOMI) v živo je $ 0.02882, s spremembo 0.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AUTONOMI v USD je $ 0.02882 na AUTONOMI.

Kriptovaluta Autonomi je trenutno na #1517. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.94M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 136.64M AUTONOMI. V zadnjih 24 urah se je AUTONOMI trgovalo med $ 0.0278 (najnižje) in $ 0.02908 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.35756319057761676, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.027318315086072017.

V kratkoročni uspešnosti se je AUTONOMI premaknil +0.24% v zadnji uri in -13.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 87.90K.

Tržne informacije Autonomi (AUTONOMI)

Uvrstitev No.1517 Tržna kapitalizacija $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M Volumen (24H) $ 87.90K$ 87.90K $ 87.90K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 34.58M$ 34.58M $ 34.58M Zaloga v obtoku 136.64M 136.64M 136.64M Skupna ponudba 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Javna veriga blokov ARB

Trenutna tržna kapitalizacija Autonomi je $ 3.94M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 87.90K. Obstoječa ponudba AUTONOMI je 136.64M, skupna ponudba pa znaša 1200000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 34.58M.