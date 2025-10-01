Tokenomika Athene Network (ATN)
Informacije o Athene Network (ATN)
Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.
Tokenomika Athene Network (ATN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Athene Network (ATN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ATN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ATN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ATN, raziščite ceno žetona ATN v živo!
Zgodovina cen Athene Network (ATN)
Analiza zgodovine cen ATN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene ATN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ATN? Naša stran za napovedovanje cen ATN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
