Današnja cena Aster Inu

Današnja cena kriptovalute Aster Inu (ASTERINU) v živo je $ 0.000243, s spremembo 27.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASTERINU v USD je $ 0.000243 na ASTERINU.

Kriptovaluta Aster Inu je trenutno na #2839. mestu s tržno kapitalizacijo $ 240.57K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 990.00M ASTERINU. V zadnjih 24 urah se je ASTERINU trgovalo med $ 0.000185 (najnižje) in $ 0.000264 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.008002267526781424, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000190827686511984.

V kratkoročni uspešnosti se je ASTERINU premaknil -4.71% v zadnji uri in -2.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 13.21K.

Tržne informacije Aster Inu (ASTERINU)

Uvrstitev No.2839 Tržna kapitalizacija $ 240.57K$ 240.57K $ 240.57K Volumen (24H) $ 13.21K$ 13.21K $ 13.21K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 243.00K$ 243.00K $ 243.00K Zaloga v obtoku 990.00M 990.00M 990.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 98.99% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Aster Inu je $ 240.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 13.21K. Obstoječa ponudba ASTERINU je 990.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 243.00K.