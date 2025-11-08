BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Aster Inu v živo je 0.000243 USD. Tržna kapitalizacija ASTERINU je 240,569.9756119063035 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASTERINU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ASTERINU

Informacije o ceni ASTERINU

Kaj je ASTERINU

Uradna spletna stran ASTERINU

Tokenomika ASTERINU

Napoved cen ASTERINU

Zgodovina ASTERINU

ASTERINU Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ASTERINU v fiat

Aster Inu Logotip

Cena Aster Inu(ASTERINU)

Cena 1 ASTERINU v USD v živo:

$0.000243
+27.89%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:21 (UTC+8)

Današnja cena Aster Inu

Današnja cena kriptovalute Aster Inu (ASTERINU) v živo je $ 0.000243, s spremembo 27.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASTERINU v USD je $ 0.000243 na ASTERINU.

Kriptovaluta Aster Inu je trenutno na #2839. mestu s tržno kapitalizacijo $ 240.57K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 990.00M ASTERINU. V zadnjih 24 urah se je ASTERINU trgovalo med $ 0.000185 (najnižje) in $ 0.000264 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.008002267526781424, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000190827686511984.

V kratkoročni uspešnosti se je ASTERINU premaknil -4.71% v zadnji uri in -2.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 13.21K.

Tržne informacije Aster Inu (ASTERINU)

No.2839

$ 240.57K
$ 13.21K
$ 243.00K
990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.99%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Aster Inu je $ 240.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 13.21K. Obstoječa ponudba ASTERINU je 990.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 243.00K.

Zgodovina cene Aster Inu, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000185
24H Nizka
$ 0.000264
24H Visoka

$ 0.000185
$ 0.000264
$ 0.008002267526781424
$ 0.000190827686511984
-4.71%

+27.89%

-2.41%

-2.41%

Zgodovina cen Aster Inu (ASTERINU) v USD

Sledite spremembam cen Aster Inu za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00005299+27.89%
30 dni$ -0.000708-74.45%
60 dni$ -0.001257-83.80%
90 dni$ -0.001257-83.80%
Današnja sprememba cene Aster Inu

Danes je ASTERINU zabeležil spremembo $ +0.00005299 (+27.89%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Aster Inu

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000708 (-74.45%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Aster Inu

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ASTERINU spremenil za $ -0.001257 (-83.80%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Aster Inu

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.001257 (-83.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Aster Inu (ASTERINU) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Aster Inu.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Aster Inu

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Aster Inu, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Aster Inu?

Aster Inu (ASTERINU) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and social media hype significantly impact meme coins like ASTERINU. Community engagement, celebrity endorsements, and viral trends can drive rapid price movements.

Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volume typically leads to less volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Aster Inu?

People want to know Aster Inu (ASTERINU) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, assess their portfolio value, identify buying or selling opportunities, track market trends, and evaluate potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Aster Inu

Napoved cene Aster Inu (ASTERINU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASTERINU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Aster Inu (ASTERINU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Aster Inu lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Aster Inu v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ASTERINU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Aster Inu.

O Aster Inu

ASTERINU is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a decentralized, peer-to-peer digital currency, facilitating transactions across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes Ethereum's proven smart contract technology, enabling programmable transactions and applications within its network. ASTERINU's issuance model is based on a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This cryptocurrency is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, contributing to the broader digital economy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Aster Inu

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Aster Inu? Nakup ASTERINU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Aster Inu. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Aster Inu (ASTERINU).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 990.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Aster Inu bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Aster Inu (ASTERINU)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Aster Inu

Z lastništvom kriptovalute Aster Inu se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Aster Inu (ASTERINU) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Aster Inu razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Aster Inu spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Aster Inu

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Aster Inu?
Če bi kriptovaluta Aster Inu rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Aster Inu.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:21 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Aster Inu

ASTERINU USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ASTERINU z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ASTERINU USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Aster Inu (ASTERINU) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Aster Inu v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ASTERINU/USDT
$0.000243
$0.000243$0.000243
+27.89%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

