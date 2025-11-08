Današnja cena kriptovalute AssetMint v živo je 0.000000009561 USD. Tržna kapitalizacija ASSETMINT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASSETMINT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AssetMint v živo je 0.000000009561 USD. Tržna kapitalizacija ASSETMINT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASSETMINT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AssetMint (ASSETMINT) v živo je $ 0.000000009561, s spremembo 15.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASSETMINT v USD je $ 0.000000009561 na ASSETMINT.
Kriptovaluta AssetMint je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ASSETMINT. V zadnjih 24 urah se je ASSETMINT trgovalo med $ 0.000000009468 (najnižje) in $ 0.00000001329 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ASSETMINT premaknil +0.30% v zadnji uri in -57.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.94K.
Tržne informacije AssetMint (ASSETMINT)
$ 86.94K
$ 20.08M
--
2,100,000,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija AssetMint je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.94K. Obstoječa ponudba ASSETMINT je --, skupna ponudba pa znaša 2100000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.08M.
Zgodovina cene AssetMint, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.30%
-15.79%
-57.11%
-57.11%
Zgodovina cen AssetMint (ASSETMINT) v USD
Sledite spremembam cen AssetMint za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00000000179276
-15.79%
30 dni
$ -0.000000302439
-96.94%
60 dni
$ -0.000000140439
-93.63%
90 dni
$ -0.000117990439
-100.00%
Današnja sprememba cene AssetMint
Danes je ASSETMINT zabeležil spremembo $ -0.00000000179276 (-15.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AssetMint
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000302439 (-96.94%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AssetMint
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ASSETMINT spremenil za $ -0.000000140439 (-93.63%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AssetMint
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000117990439 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AssetMint (ASSETMINT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AssetMint
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AssetMint, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AssetMint?
AssetMint (ASSETMINT) prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, overall cryptocurrency market sentiment, Bitcoin price movements, project development updates, partnerships and collaborations, regulatory news affecting crypto markets, investor speculation, liquidity levels, and broader economic conditions. Technical analysis patterns and social media sentiment also impact short-term price fluctuations.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AssetMint?
People want to know AssetMint price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto AssetMint
Napoved cene AssetMint (ASSETMINT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASSETMINT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AssetMint (ASSETMINT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AssetMint lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AssetMint v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ASSETMINT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AssetMint.
O AssetMint
ASSETMINT is a cryptocurrency that functions within a decentralized finance (DeFi) ecosystem. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a platform for asset minting and management. ASSETMINT operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a fixed supply and a burn mechanism to reduce the circulating supply over time. Typical uses of ASSETMINT include the creation and management of digital assets, facilitating transactions within its ecosystem, and participating in the platform's governance.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AssetMint
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AssetMint? Nakup ASSETMINT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AssetMint. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AssetMint (ASSETMINT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AssetMint bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AssetMint
Z lastništvom kriptovalute AssetMint se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup AssetMint (ASSETMINT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.
AssetMint Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje AssetMint razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AssetMint
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AssetMint?
Če bi kriptovaluta AssetMint rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AssetMint.
Koliko je kriptovaluta AssetMint vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AssetMint je $ 0.000000009561. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AssetMint še vedno dobra naložba?
AssetMint ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ASSETMINT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AssetMint?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AssetMint v vrednosti $ 86.94K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AssetMint?
Cena kriptovalute ASSETMINT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AssetMint v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ASSETMINT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AssetMint?
Na ceno ASSETMINT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,345.99
+1.53%
ETH
3,452.05
+4.68%
SOL
161.21
+3.73%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.11
+1.58%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ASSETMINT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ASSETMINT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AssetMint gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AssetMint letos rasla?
Cena kriptovalute AssetMint bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AssetMint (ASSETMINT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:07 (UTC+8)
