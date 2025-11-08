BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute AssetMint v živo je 0.000000009561 USD. Tržna kapitalizacija ASSETMINT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ASSETMINT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ASSETMINT

Informacije o ceni ASSETMINT

Kaj je ASSETMINT

Bela knjiga ASSETMINT

Uradna spletna stran ASSETMINT

Tokenomika ASSETMINT

Napoved cen ASSETMINT

Zgodovina ASSETMINT

ASSETMINT Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ASSETMINT v fiat

Spot ASSETMINT

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

AssetMint Logotip

Cena AssetMint(ASSETMINT)

Cena 1 ASSETMINT v USD v živo:

-15.79%1D
USD
AssetMint (ASSETMINT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:07 (UTC+8)

Današnja cena AssetMint

Današnja cena kriptovalute AssetMint (ASSETMINT) v živo je $ 0.000000009561, s spremembo 15.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASSETMINT v USD je $ 0.000000009561 na ASSETMINT.

Kriptovaluta AssetMint je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ASSETMINT. V zadnjih 24 urah se je ASSETMINT trgovalo med $ 0.000000009468 (najnižje) in $ 0.00000001329 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ASSETMINT premaknil +0.30% v zadnji uri in -57.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.94K.

Tržne informacije AssetMint (ASSETMINT)

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija AssetMint je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.94K. Obstoječa ponudba ASSETMINT je --, skupna ponudba pa znaša 2100000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.08M.

Zgodovina cene AssetMint, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+0.30%

-15.79%

-57.11%

-57.11%

Zgodovina cen AssetMint (ASSETMINT) v USD

Sledite spremembam cen AssetMint za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00000000179276-15.79%
30 dni$ -0.000000302439-96.94%
60 dni$ -0.000000140439-93.63%
90 dni$ -0.000117990439-100.00%
Današnja sprememba cene AssetMint

Danes je ASSETMINT zabeležil spremembo $ -0.00000000179276 (-15.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AssetMint

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000302439 (-96.94%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AssetMint

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ASSETMINT spremenil za $ -0.000000140439 (-93.63%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AssetMint

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000117990439 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AssetMint (ASSETMINT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AssetMint.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AssetMint

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AssetMint, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AssetMint?

AssetMint (ASSETMINT) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, overall cryptocurrency market sentiment, Bitcoin price movements, project development updates, partnerships and collaborations, regulatory news affecting crypto markets, investor speculation, liquidity levels, and broader economic conditions. Technical analysis patterns and social media sentiment also impact short-term price fluctuations.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AssetMint?

People want to know AssetMint price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto AssetMint

Napoved cene AssetMint (ASSETMINT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ASSETMINT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AssetMint (ASSETMINT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AssetMint lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AssetMint v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ASSETMINT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AssetMint.

O AssetMint

ASSETMINT is a cryptocurrency that functions within a decentralized finance (DeFi) ecosystem. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a platform for asset minting and management. ASSETMINT operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a fixed supply and a burn mechanism to reduce the circulating supply over time. Typical uses of ASSETMINT include the creation and management of digital assets, facilitating transactions within its ecosystem, and participating in the platform's governance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AssetMint

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AssetMint? Nakup ASSETMINT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AssetMint. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AssetMint (ASSETMINT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AssetMint bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu AssetMint (ASSETMINT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto AssetMint

Z lastništvom kriptovalute AssetMint se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup AssetMint (ASSETMINT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je AssetMint (ASSETMINT)

AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.

AssetMint Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje AssetMint razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna AssetMint spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AssetMint

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AssetMint?
Če bi kriptovaluta AssetMint rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AssetMint.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:07 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AssetMint (ASSETMINT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti AssetMint

ASSETMINT USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ASSETMINT z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ASSETMINT USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte AssetMint (ASSETMINT) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute AssetMint v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ASSETMINT/USDT
$0.000000009561
$0.000000009561$0.000000009561
-16.36%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

