Današnja cena AssetMint

Današnja cena kriptovalute AssetMint (ASSETMINT) v živo je $ 0.000000009561, s spremembo 15.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ASSETMINT v USD je $ 0.000000009561 na ASSETMINT.

Kriptovaluta AssetMint je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ASSETMINT. V zadnjih 24 urah se je ASSETMINT trgovalo med $ 0.000000009468 (najnižje) in $ 0.00000001329 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ASSETMINT premaknil +0.30% v zadnji uri in -57.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 86.94K.

Tržne informacije AssetMint (ASSETMINT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 86.94K$ 86.94K $ 86.94K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.08M$ 20.08M $ 20.08M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija AssetMint je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 86.94K. Obstoječa ponudba ASSETMINT je --, skupna ponudba pa znaša 2100000000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.08M.