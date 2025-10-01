Tokenomika ARPA (ARPA)

Tokenomika ARPA (ARPA)

Odkrijte ključne vpoglede v ARPA (ARPA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:21:43 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen ARPA (ARPA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ARPA (ARPA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 32.40M
$ 32.40M
Skupna ponudba:
$ 2.00B
$ 2.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.52B
$ 1.52B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 42.64M
$ 42.64M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.5
$ 0.5
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00348694370424
$ 0.00348694370424
Trenutna cena:
$ 0.02132
$ 0.02132

Informacije o ARPA (ARPA)

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

Uradna spletna stran:
https://arpanetwork.io
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/gnqammz8wtysrud4
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a

Tokenomika ARPA (ARPA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ARPA (ARPA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ARPA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ARPA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ARPA, raziščite ceno žetona ARPA v živo!

