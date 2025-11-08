Današnja cena kriptovalute AppLovin v živo je 630.87 USD. Tržna kapitalizacija APPON je 287,394.0268312563 USD. Spremljajte posodobitve cen iz APPON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AppLovin v živo je 630.87 USD. Tržna kapitalizacija APPON je 287,394.0268312563 USD. Spremljajte posodobitve cen iz APPON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AppLovin (APPON) v živo je $ 630.87, s spremembo 8.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APPON v USD je $ 630.87 na APPON.
Kriptovaluta AppLovin je trenutno na #2724. mestu s tržno kapitalizacijo $ 287.39K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 455.55 APPON. V zadnjih 24 urah se je APPON trgovalo med $ 577.64 (najnižje) in $ 715.57 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 726.556761752886, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 470.4602767878368.
V kratkoročni uspešnosti se je APPON premaknil +1.45% v zadnji uri in -1.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 156.40K.
Tržne informacije AppLovin (APPON)
No.2724
$ 287.39K
$ 156.40K
$ 287.39K
455.55
455.55189949
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija AppLovin je $ 287.39K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 156.40K. Obstoječa ponudba APPON je 455.55, skupna ponudba pa znaša 455.55189949. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 287.39K.
Zgodovina cene AppLovin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 577.64
24H Nizka
$ 715.57
24H Visoka
$ 577.64
$ 715.57
$ 726.556761752886
$ 470.4602767878368
+1.45%
+8.57%
-1.65%
-1.65%
Zgodovina cen AppLovin (APPON) v USD
Sledite spremembam cen AppLovin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +50.0489
+8.57%
30 dni
$ +5.36
+0.85%
60 dni
$ +130.87
+26.17%
90 dni
$ +130.87
+26.17%
Današnja sprememba cene AppLovin
Danes je APPON zabeležil spremembo $ +50.0489 (+8.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AppLovin
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +5.36 (+0.85%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AppLovin
Če pogled razširimo na 60 dni, se je APPON spremenil za $ +130.87 (+26.17%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AppLovin
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +130.87 (+26.17%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AppLovin (APPON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AppLovin
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AppLovin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AppLovin?
AppLovin (APP) stock prices are influenced by several key factors:
Revenue Growth: Mobile advertising revenue and software platform performance directly impact valuation.
User Acquisition Metrics: Cost per install trends and advertiser demand affect profitability.
Market Competition: Competition from Google, Meta, and other ad platforms influences market share.
Mobile Gaming Industry: Health of mobile gaming sector impacts advertising spend.
Technology Innovation: AI and machine learning capabilities for ad targeting and optimization.
Economic Conditions: Broader economic trends affect advertising budgets and spending.
Regulatory Changes: Privacy regulations like iOS changes impact ad targeting effectiveness.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AppLovin?
People want to know AppLovin (APP) stock price today because it's a major mobile marketing and monetization platform that affects the gaming and app industry. Investors track its daily performance to make trading decisions, assess portfolio value, and monitor market trends in digital advertising and mobile gaming sectors.
Napoved cene za kriptovaluto AppLovin
Napoved cene AppLovin (APPON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena APPON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AppLovin (APPON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AppLovin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AppLovin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen APPON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AppLovin.
O AppLovin
APPON is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, providing a decentralized platform for users to interact directly without the need for intermediaries. APPON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. Typical uses of APPON include payments, lending, and other financial services within the DeFi ecosystem. Its role in this context is to provide a secure, efficient, and decentralized alternative to traditional financial systems.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AppLovin
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AppLovin? Nakup APPON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AppLovin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AppLovin (APPON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 455.55 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AppLovin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AppLovin
Z lastništvom kriptovalute AppLovin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AppLovin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AppLovin?
Če bi kriptovaluta AppLovin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AppLovin.
Koliko je kriptovaluta AppLovin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AppLovin je $ 630.87. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AppLovin še vedno dobra naložba?
AppLovin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v APPON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AppLovin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AppLovin v vrednosti $ 156.40K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AppLovin?
Cena kriptovalute APPON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AppLovin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena APPON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AppLovin?
Na ceno APPON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,608.57
+1.79%
ETH
3,462.32
+4.99%
SOL
162.28
+4.42%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1057
+1.18%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za APPON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par APPON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AppLovin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AppLovin letos rasla?
Cena kriptovalute AppLovin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AppLovin (APPON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:41:41 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.