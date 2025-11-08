BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute AppLovin v živo je 630.87 USD. Tržna kapitalizacija APPON je 287,394.0268312563 USD. Spremljajte posodobitve cen iz APPON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

AppLovin Logotip

Cena AppLovin(APPON)

Cena 1 APPON v USD v živo:

$634.05
+8.57%1D
USD
AppLovin (APPON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:41:41 (UTC+8)

Današnja cena AppLovin

Današnja cena kriptovalute AppLovin (APPON) v živo je $ 630.87, s spremembo 8.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APPON v USD je $ 630.87 na APPON.

Kriptovaluta AppLovin je trenutno na #2724. mestu s tržno kapitalizacijo $ 287.39K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 455.55 APPON. V zadnjih 24 urah se je APPON trgovalo med $ 577.64 (najnižje) in $ 715.57 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 726.556761752886, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 470.4602767878368.

V kratkoročni uspešnosti se je APPON premaknil +1.45% v zadnji uri in -1.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 156.40K.

Tržne informacije AppLovin (APPON)

No.2724

$ 287.39K
$ 156.40K
$ 287.39K
455.55
455.55189949
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija AppLovin je $ 287.39K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 156.40K. Obstoječa ponudba APPON je 455.55, skupna ponudba pa znaša 455.55189949. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 287.39K.

Zgodovina cene AppLovin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 577.64
24H Nizka
$ 715.57
24H Visoka

$ 577.64
$ 715.57
$ 726.556761752886
$ 470.4602767878368
+1.45%

+8.57%

-1.65%

-1.65%

Zgodovina cen AppLovin (APPON) v USD

Sledite spremembam cen AppLovin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +50.0489+8.57%
30 dni$ +5.36+0.85%
60 dni$ +130.87+26.17%
90 dni$ +130.87+26.17%
Današnja sprememba cene AppLovin

Danes je APPON zabeležil spremembo $ +50.0489 (+8.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AppLovin

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +5.36 (+0.85%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AppLovin

Če pogled razširimo na 60 dni, se je APPON spremenil za $ +130.87 (+26.17%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AppLovin

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +130.87 (+26.17%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AppLovin (APPON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AppLovin.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AppLovin

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AppLovin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AppLovin?

AppLovin (APP) stock prices are influenced by several key factors:

Revenue Growth: Mobile advertising revenue and software platform performance directly impact valuation.

User Acquisition Metrics: Cost per install trends and advertiser demand affect profitability.

Market Competition: Competition from Google, Meta, and other ad platforms influences market share.

Mobile Gaming Industry: Health of mobile gaming sector impacts advertising spend.

Technology Innovation: AI and machine learning capabilities for ad targeting and optimization.

Economic Conditions: Broader economic trends affect advertising budgets and spending.

Regulatory Changes: Privacy regulations like iOS changes impact ad targeting effectiveness.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AppLovin?

People want to know AppLovin (APP) stock price today because it's a major mobile marketing and monetization platform that affects the gaming and app industry. Investors track its daily performance to make trading decisions, assess portfolio value, and monitor market trends in digital advertising and mobile gaming sectors.

Napoved cene za kriptovaluto AppLovin

Napoved cene AppLovin (APPON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena APPON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AppLovin (APPON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AppLovin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O AppLovin

APPON is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, providing a decentralized platform for users to interact directly without the need for intermediaries. APPON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. Typical uses of APPON include payments, lending, and other financial services within the DeFi ecosystem. Its role in this context is to provide a secure, efficient, and decentralized alternative to traditional financial systems.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AppLovin

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AppLovin? Nakup APPON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AppLovin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AppLovin (APPON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 455.55 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AppLovin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu AppLovin (APPON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto AppLovin

Z lastništvom kriptovalute AppLovin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup AppLovin (APPON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je AppLovin (APPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AppLovin Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje AppLovin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna AppLovin spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AppLovin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AppLovin?
Če bi kriptovaluta AppLovin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AppLovin.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:41:41 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AppLovin (APPON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti AppLovin

APPON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na APPON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami APPON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte AppLovin (APPON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute AppLovin v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
APPON/USDT
$634.05
$634.05$634.05
+8.55%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

