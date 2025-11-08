Današnja cena AppLovin

Današnja cena kriptovalute AppLovin (APPON) v živo je $ 630.87, s spremembo 8.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APPON v USD je $ 630.87 na APPON.

Kriptovaluta AppLovin je trenutno na #2724. mestu s tržno kapitalizacijo $ 287.39K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 455.55 APPON. V zadnjih 24 urah se je APPON trgovalo med $ 577.64 (najnižje) in $ 715.57 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 726.556761752886, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 470.4602767878368.

V kratkoročni uspešnosti se je APPON premaknil +1.45% v zadnji uri in -1.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 156.40K.

Tržne informacije AppLovin (APPON)

Uvrstitev No.2724 Tržna kapitalizacija $ 287.39K$ 287.39K $ 287.39K Volumen (24H) $ 156.40K$ 156.40K $ 156.40K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 287.39K$ 287.39K $ 287.39K Zaloga v obtoku 455.55 455.55 455.55 Skupna ponudba 455.55189949 455.55189949 455.55189949 Javna veriga blokov ETH

