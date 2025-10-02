Tokenomika APF Coin (APFC)

Odkrijte ključne vpoglede v APF Coin (APFC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:18:50 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen APF Coin (APFC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za APF Coin (APFC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M
Skupna ponudba:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 33.57M
$ 33.57M$ 33.57M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 13.63M
$ 13.63M$ 13.63M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.1497
$ 1.1497$ 1.1497
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.027175890738301504
$ 0.027175890738301504$ 0.027175890738301504
Trenutna cena:
$ 0.0545
$ 0.0545$ 0.0545

Informacije o APF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

Uradna spletna stran:
https://verdanteurope.com/en/
Bela knjiga:
https://verdanteurope.com/site/assets/files/1172/apf_digital_agrifund_cr_crypto-asset_white_paper_eng.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e

Tokenomika APF Coin (APFC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike APF Coin (APFC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov APFC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov APFC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko APFC, raziščite ceno žetona APFC v živo!

