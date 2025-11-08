Današnja cena kriptovalute America Party v živo je 0.0006475 USD. Tržna kapitalizacija APETH je 647,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz APETH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute America Party v živo je 0.0006475 USD. Tržna kapitalizacija APETH je 647,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz APETH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute America Party (APETH) v živo je $ 0.0006475, s spremembo 0.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APETH v USD je $ 0.0006475 na APETH.
Kriptovaluta America Party je trenutno na #2345. mestu s tržno kapitalizacijo $ 647.50K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B APETH. V zadnjih 24 urah se je APETH trgovalo med $ 0.0006448 (najnižje) in $ 0.0006479 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.041828596012183014, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000003393228455216.
V kratkoročni uspešnosti se je APETH premaknil -0.04% v zadnji uri in -14.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.48K.
Tržne informacije America Party (APETH)
No.2345
$ 647.50K
$ 54.48K
$ 647.50K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija America Party je $ 647.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.48K. Obstoječa ponudba APETH je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 647.50K.
Zgodovina cene America Party, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0006448
24H Nizka
$ 0.0006479
24H Visoka
$ 0.0006448
$ 0.0006479
$ 0.041828596012183014
$ 0.000003393228455216
-0.04%
+0.23%
-14.13%
-14.13%
Zgodovina cen America Party (APETH) v USD
Sledite spremembam cen America Party za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000001486
+0.23%
30 dni
$ -0.0002995
-31.63%
60 dni
$ -0.0017505
-73.00%
90 dni
$ -0.0039665
-85.97%
Današnja sprememba cene America Party
Danes je APETH zabeležil spremembo $ +0.000001486 (+0.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene America Party
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0002995 (-31.63%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene America Party
Če pogled razširimo na 60 dni, se je APETH spremenil za $ -0.0017505 (-73.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene America Party
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0039665 (-85.97%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen America Party (APETH) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto America Party
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute America Party, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute America Party?
APETH price is influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact APETH alongside other altcoins. Regulatory news and government policies create volatility. Token utility, adoption rate, and real-world use cases determine long-term value. Social media hype and community engagement influence short-term movements.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute America Party?
People want to know America Party (APETH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss, and staying updated on volatility for risk management purposes.
Napoved cene za kriptovaluto America Party
Napoved cene America Party (APETH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena APETH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen America Party (APETH) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena America Party lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute America Party v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen APETH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute America Party.
O America Party
APETH is a crypto asset that operates within the Ethereum ecosystem. It is a wrapped version of APE, an experimental decentralized reserve currency protocol based on the seigniorage shares concept. APETH is designed to be staked in liquidity pools, where it can earn yield and contribute to the overall stability of the APE ecosystem. As a wrapped token, APETH allows for more seamless integration and interaction with Ethereum-based decentralized finance (DeFi) applications. It plays a crucial role in liquidity provision, yield farming, and the broader DeFi landscape. The issuance and supply of APETH are governed by the protocols and mechanisms of the APE platform, ensuring a decentralized and autonomous operation.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto America Party
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto America Party? Nakup APETH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute America Party. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute America Party (APETH).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in America Party bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto America Party
Z lastništvom kriptovalute America Party se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup America Party (APETH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o America Party
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta America Party?
Če bi kriptovaluta America Party rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute America Party.
Koliko je kriptovaluta America Party vredna danes?
Današnja cena kriptovalute America Party je $ 0.0006475. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta America Party še vedno dobra naložba?
America Party ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v APETH, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto America Party?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto America Party v vrednosti $ 54.48K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute America Party?
Cena kriptovalute APETH se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute America Party v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena APETH.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute America Party?
Na ceno APETH vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,367.38
+1.55%
ETH
3,453.78
+4.73%
SOL
161.24
+3.75%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1151
+2.04%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za APETH na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par APETH/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute America Party gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute America Party letos rasla?
Cena kriptovalute America Party bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute America Party (APETH).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:39 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.