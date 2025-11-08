Današnja cena America Party

Današnja cena kriptovalute America Party (APETH) v živo je $ 0.0006475, s spremembo 0.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APETH v USD je $ 0.0006475 na APETH.

Kriptovaluta America Party je trenutno na #2345. mestu s tržno kapitalizacijo $ 647.50K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B APETH. V zadnjih 24 urah se je APETH trgovalo med $ 0.0006448 (najnižje) in $ 0.0006479 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.041828596012183014, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000003393228455216.

V kratkoročni uspešnosti se je APETH premaknil -0.04% v zadnji uri in -14.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.48K.

Tržne informacije America Party (APETH)

Uvrstitev No.2345 Tržna kapitalizacija $ 647.50K$ 647.50K $ 647.50K Volumen (24H) $ 54.48K$ 54.48K $ 54.48K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 647.50K$ 647.50K $ 647.50K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija America Party je $ 647.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.48K. Obstoječa ponudba APETH je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 647.50K.