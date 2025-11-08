BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute America Party v živo je 0.0006475 USD. Tržna kapitalizacija APETH je 647,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz APETH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

America Party Logotip

Cena America Party(APETH)

Cena 1 APETH v USD v živo:

$0.0006476
$0.0006476$0.0006476
+0.23%1D
USD
America Party (APETH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:39 (UTC+8)

Današnja cena America Party

Današnja cena kriptovalute America Party (APETH) v živo je $ 0.0006475, s spremembo 0.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APETH v USD je $ 0.0006475 na APETH.

Kriptovaluta America Party je trenutno na #2345. mestu s tržno kapitalizacijo $ 647.50K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B APETH. V zadnjih 24 urah se je APETH trgovalo med $ 0.0006448 (najnižje) in $ 0.0006479 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.041828596012183014, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000003393228455216.

V kratkoročni uspešnosti se je APETH premaknil -0.04% v zadnji uri in -14.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.48K.

Tržne informacije America Party (APETH)

No.2345

$ 647.50K
$ 647.50K$ 647.50K

$ 54.48K
$ 54.48K$ 54.48K

$ 647.50K
$ 647.50K$ 647.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija America Party je $ 647.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.48K. Obstoječa ponudba APETH je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 647.50K.

Zgodovina cene America Party, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0006448
$ 0.0006448$ 0.0006448
24H Nizka
$ 0.0006479
$ 0.0006479$ 0.0006479
24H Visoka

$ 0.0006448
$ 0.0006448$ 0.0006448

$ 0.0006479
$ 0.0006479$ 0.0006479

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-0.04%

+0.23%

-14.13%

-14.13%

Zgodovina cen America Party (APETH) v USD

Sledite spremembam cen America Party za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000001486+0.23%
30 dni$ -0.0002995-31.63%
60 dni$ -0.0017505-73.00%
90 dni$ -0.0039665-85.97%
Današnja sprememba cene America Party

Danes je APETH zabeležil spremembo $ +0.000001486 (+0.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene America Party

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0002995 (-31.63%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene America Party

Če pogled razširimo na 60 dni, se je APETH spremenil za $ -0.0017505 (-73.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene America Party

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0039665 (-85.97%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen America Party (APETH) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen America Party.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto America Party

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute America Party, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute America Party?

APETH price is influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact APETH alongside other altcoins. Regulatory news and government policies create volatility. Token utility, adoption rate, and real-world use cases determine long-term value. Social media hype and community engagement influence short-term movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute America Party?

People want to know America Party (APETH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss, and staying updated on volatility for risk management purposes.

Napoved cene za kriptovaluto America Party

Napoved cene America Party (APETH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena APETH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen America Party (APETH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena America Party lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute America Party v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen APETH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute America Party.

O America Party

APETH is a crypto asset that operates within the Ethereum ecosystem. It is a wrapped version of APE, an experimental decentralized reserve currency protocol based on the seigniorage shares concept. APETH is designed to be staked in liquidity pools, where it can earn yield and contribute to the overall stability of the APE ecosystem. As a wrapped token, APETH allows for more seamless integration and interaction with Ethereum-based decentralized finance (DeFi) applications. It plays a crucial role in liquidity provision, yield farming, and the broader DeFi landscape. The issuance and supply of APETH are governed by the protocols and mechanisms of the APE platform, ensuring a decentralized and autonomous operation.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto America Party

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto America Party? Nakup APETH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute America Party.

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.00B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in America Party bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto America Party

Z lastništvom kriptovalute America Party se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial.

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup America Party (APETH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je America Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje America Party razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna America Party spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o America Party

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta America Party?
Če bi kriptovaluta America Party rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute America Party.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti America Party (APETH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

1 APETH = 0.0006475 USD