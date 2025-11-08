Današnja cena Ark of Panda

Današnja cena kriptovalute Ark of Panda (AOP) v živo je $ 0.03997, s spremembo 0.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AOP v USD je $ 0.03997 na AOP.

Kriptovaluta Ark of Panda je trenutno na #1046. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11.99M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.00M AOP. V zadnjih 24 urah se je AOP trgovalo med $ 0.03879 (najnižje) in $ 0.05 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0876270047781016, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03443426501172903.

V kratkoročni uspešnosti se je AOP premaknil 0.00% v zadnji uri in -16.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 68.30K.

Tržne informacije Ark of Panda (AOP)

Uvrstitev No.1046 Tržna kapitalizacija $ 11.99M$ 11.99M $ 11.99M Volumen (24H) $ 68.30K$ 68.30K $ 68.30K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 79.94M$ 79.94M $ 79.94M Zaloga v obtoku 300.00M 300.00M 300.00M Največja ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Skupna ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Hitrost kroženja 15.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Ark of Panda je $ 11.99M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 68.30K. Obstoječa ponudba AOP je 300.00M, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 79.94M.