Današnja cena kriptovalute Ark of Panda v živo je 0.03997 USD. Tržna kapitalizacija AOP je 11,991,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Ark of Panda (AOP) v živo je $ 0.03997, s spremembo 0.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AOP v USD je $ 0.03997 na AOP.
Kriptovaluta Ark of Panda je trenutno na #1046. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11.99M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.00M AOP. V zadnjih 24 urah se je AOP trgovalo med $ 0.03879 (najnižje) in $ 0.05 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0876270047781016, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03443426501172903.
V kratkoročni uspešnosti se je AOP premaknil 0.00% v zadnji uri in -16.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 68.30K.
Tržne informacije Ark of Panda (AOP)
No.1046
$ 11.99M
$ 11.99M
$ 68.30K
$ 68.30K
$ 79.94M
$ 79.94M
300.00M
300.00M
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
15.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Ark of Panda je $ 11.99M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 68.30K. Obstoječa ponudba AOP je 300.00M, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 79.94M.
Zgodovina cene Ark of Panda, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03879
$ 0.03879
24H Nizka
$ 0.05
$ 0.05
24H Visoka
$ 0.03879
$ 0.03879
$ 0.05
$ 0.05
$ 0.0876270047781016
$ 0.0876270047781016
$ 0.03443426501172903
$ 0.03443426501172903
0.00%
+0.22%
-16.54%
-16.54%
Zgodovina cen Ark of Panda (AOP) v USD
Sledite spremembam cen Ark of Panda za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000878
+0.22%
30 dni
$ -0.04021
-50.15%
60 dni
$ +0.01497
+59.88%
90 dni
$ +0.01497
+59.88%
Današnja sprememba cene Ark of Panda
Danes je AOP zabeležil spremembo $ +0.0000878 (+0.22%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Ark of Panda
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04021 (-50.15%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Ark of Panda
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AOP spremenil za $ +0.01497 (+59.88%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Ark of Panda
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01497 (+59.88%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ark of Panda (AOP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ark of Panda
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ark of Panda, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ark of Panda?
Several key factors influence Ark of Panda (AOP) token prices:
Competition: Performance relative to other GameFi and metaverse projects affects positioning.
These factors interact to determine AOP's market value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ark of Panda?
People want to know Ark of Panda (AOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors manage risk and optimize their crypto strategies.
Napoved cene za kriptovaluto Ark of Panda
Napoved cene Ark of Panda (AOP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AOP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ark of Panda (AOP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Ark of Panda lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ark of Panda v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AOP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ark of Panda.
O Ark of Panda
AOP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of AOP is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native cryptocurrency, also known as AOP. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. AOP's blockchain is designed to be scalable and secure, supporting a wide range of applications and services within its ecosystem. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is gradually released into circulation. Typical uses of AOP include transactions within its network, participation in network governance, and as a base asset in decentralized finance applications.
AOP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of AOP is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native cryptocurrency, also known as AOP. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. AOP's blockchain is designed to be scalable and secure, supporting a wide range of applications and services within its ecosystem. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is gradually released into circulation. Typical uses of AOP include transactions within its network, participation in network governance, and as a base asset in decentralized finance applications.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ark of Panda
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ark of Panda? Nakup AOP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ark of Panda. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ark of Panda (AOP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 300.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ark of Panda bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Ark of Panda
Z lastništvom kriptovalute Ark of Panda se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ark of Panda
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ark of Panda?
Če bi kriptovaluta Ark of Panda rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ark of Panda.
Koliko je kriptovaluta Ark of Panda vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Ark of Panda je $ 0.03997. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Ark of Panda še vedno dobra naložba?
Ark of Panda ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AOP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Ark of Panda?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Ark of Panda v vrednosti $ 68.30K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Ark of Panda?
Cena kriptovalute AOP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Ark of Panda v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AOP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Ark of Panda?
Na ceno AOP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,367.38
+1.55%
ETH
3,453.78
+4.73%
SOL
161.24
+3.75%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1151
+2.04%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AOP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AOP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Ark of Panda gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Ark of Panda letos rasla?
Cena kriptovalute Ark of Panda bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Ark of Panda (AOP).
