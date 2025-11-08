BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Ark of Panda v živo je 0.03997 USD. Tržna kapitalizacija AOP je 11,991,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Ark of Panda v živo je 0.03997 USD. Tržna kapitalizacija AOP je 11,991,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AOP

Informacije o ceni AOP

Kaj je AOP

Bela knjiga AOP

Uradna spletna stran AOP

Tokenomika AOP

Napoved cen AOP

Zgodovina AOP

AOP Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute AOP v fiat

Spot AOP

Terminske pogodbe AOP USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Ark of Panda Logotip

Cena Ark of Panda(AOP)

Cena 1 AOP v USD v živo:

$0.03998
$0.03998$0.03998
+0.22%1D
USD
Ark of Panda (AOP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:32 (UTC+8)

Današnja cena Ark of Panda

Današnja cena kriptovalute Ark of Panda (AOP) v živo je $ 0.03997, s spremembo 0.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AOP v USD je $ 0.03997 na AOP.

Kriptovaluta Ark of Panda je trenutno na #1046. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11.99M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.00M AOP. V zadnjih 24 urah se je AOP trgovalo med $ 0.03879 (najnižje) in $ 0.05 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0876270047781016, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03443426501172903.

V kratkoročni uspešnosti se je AOP premaknil 0.00% v zadnji uri in -16.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 68.30K.

Tržne informacije Ark of Panda (AOP)

No.1046

$ 11.99M
$ 11.99M$ 11.99M

$ 68.30K
$ 68.30K$ 68.30K

$ 79.94M
$ 79.94M$ 79.94M

300.00M
300.00M 300.00M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

15.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Ark of Panda je $ 11.99M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 68.30K. Obstoječa ponudba AOP je 300.00M, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 79.94M.

Zgodovina cene Ark of Panda, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03879
$ 0.03879$ 0.03879
24H Nizka
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
24H Visoka

$ 0.03879
$ 0.03879$ 0.03879

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

$ 0.0876270047781016
$ 0.0876270047781016$ 0.0876270047781016

$ 0.03443426501172903
$ 0.03443426501172903$ 0.03443426501172903

0.00%

+0.22%

-16.54%

-16.54%

Zgodovina cen Ark of Panda (AOP) v USD

Sledite spremembam cen Ark of Panda za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000878+0.22%
30 dni$ -0.04021-50.15%
60 dni$ +0.01497+59.88%
90 dni$ +0.01497+59.88%
Današnja sprememba cene Ark of Panda

Danes je AOP zabeležil spremembo $ +0.0000878 (+0.22%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Ark of Panda

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04021 (-50.15%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Ark of Panda

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AOP spremenil za $ +0.01497 (+59.88%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Ark of Panda

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01497 (+59.88%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ark of Panda (AOP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Ark of Panda.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ark of Panda

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ark of Panda, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ark of Panda?

Several key factors influence Ark of Panda (AOP) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AOP pricing.

Game Adoption: User growth, active players, and gameplay engagement drive token demand and utility.

Token Utility: In-game use cases, staking rewards, and ecosystem functions affect value proposition.

Supply Mechanics: Token burning, staking lockups, and emission rates influence circulating supply.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost credibility and adoption.

Regulatory News: Crypto regulations and NFT gaming policies create market volatility.

Competition: Performance relative to other GameFi and metaverse projects affects positioning.

These factors interact to determine AOP's market value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ark of Panda?

People want to know Ark of Panda (AOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors manage risk and optimize their crypto strategies.

Napoved cene za kriptovaluto Ark of Panda

Napoved cene Ark of Panda (AOP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AOP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ark of Panda (AOP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Ark of Panda lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ark of Panda v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AOP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ark of Panda.

O Ark of Panda

AOP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of AOP is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native cryptocurrency, also known as AOP. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. AOP's blockchain is designed to be scalable and secure, supporting a wide range of applications and services within its ecosystem. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is gradually released into circulation. Typical uses of AOP include transactions within its network, participation in network governance, and as a base asset in decentralized finance applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ark of Panda

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ark of Panda? Nakup AOP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ark of Panda. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ark of Panda (AOP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 300.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ark of Panda bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Ark of Panda (AOP)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Ark of Panda

Z lastništvom kriptovalute Ark of Panda se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Ark of Panda (AOP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Ark of Panda Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Ark of Panda razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Ark of Panda spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ark of Panda

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ark of Panda?
Če bi kriptovaluta Ark of Panda rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ark of Panda.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:32 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Ark of Panda (AOP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Ark of Panda

AOP USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na AOP z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AOP USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Ark of Panda (AOP) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Ark of Panda v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
AOP/USDT
$0.03998
$0.03998$0.03998
+0.15%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.4850
$2.4850$2.4850

+4,870.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004437
$0.00004437$0.00004437

+787.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016660
$0.000016660$0.000016660

+177.66%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000003273
$0.000000003273$0.000000003273

+111.16%

Flux

Flux

FLUX

$0.23355
$0.23355$0.23355

+113.61%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz AOP v USD

Znesek

AOP
AOP
USD
USD

1 AOP = 0.03997 USD