Današnja cena kriptovalute America Online v živo je 0.005012 USD. Tržna kapitalizacija AOL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AOL

Informacije o ceni AOL

Kaj je AOL

Tokenomika AOL

Napoved cen AOL

Zgodovina AOL

AOL Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute AOL v fiat

Spot AOL

America Online Logotip

Cena America Online(AOL)

Cena 1 AOL v USD v živo:

$0.005012
-8.95%1D
USD
America Online (AOL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:25 (UTC+8)

Današnja cena America Online

Današnja cena kriptovalute America Online (AOL) v živo je $ 0.005012, s spremembo 8.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AOL v USD je $ 0.005012 na AOL.

Kriptovaluta America Online je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AOL. V zadnjih 24 urah se je AOL trgovalo med $ 0.005 (najnižje) in $ 0.00662 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AOL premaknil -2.31% v zadnji uri in -1.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.34K.

Tržne informacije America Online (AOL)

$ 58.34K
$ 0.00
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija America Online je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.34K. Obstoječa ponudba AOL je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene America Online, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.005
24H Nizka
$ 0.00662
24H Visoka

$ 0.005
$ 0.00662
-2.31%

-8.95%

-1.23%

-1.23%

Zgodovina cen America Online (AOL) v USD

Sledite spremembam cen America Online za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00049267-8.95%
30 dni$ -0.004486-47.24%
60 dni$ -0.013818-73.39%
90 dni$ -0.00321-39.05%
Današnja sprememba cene America Online

Danes je AOL zabeležil spremembo $ -0.00049267 (-8.95%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene America Online

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.004486 (-47.24%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene America Online

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AOL spremenil za $ -0.013818 (-73.39%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene America Online

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00321 (-39.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen America Online (AOL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen America Online.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto America Online

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute America Online, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute America Online?

AOL is not a cryptocurrency. It's a legacy internet service provider that was acquired by Verizon in 2015 and later sold to Apollo Global Management in 2021. As a private company, AOL doesn't have publicly traded stock prices. If you're asking about a crypto token with "AOL" ticker, please specify which blockchain project you're referring to, as there may be tokens using similar abbreviations on various decentralized exchanges.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute America Online?

People want to know AOL's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. AOL was acquired by Verizon in 2015, so current interest may relate to Verizon stock or historical research. Investors monitor prices to buy/sell at optimal times.

Napoved cene za kriptovaluto America Online

Napoved cene America Online (AOL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AOL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen America Online (AOL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena America Online lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute America Online v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AOL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute America Online.

O America Online

AOL (AOL) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. AOL uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS), which allows for faster transaction times and lower energy consumption compared to traditional Proof-of-Work systems. The asset's primary use case is as a medium of exchange within its network, with a particular emphasis on providing a secure and private means of transferring value. AOL's supply model is fixed, with a finite number of tokens that were issued at its inception, and no additional tokens to be created in the future.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto America Online

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto America Online? Nakup AOL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute America Online. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute America Online (AOL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in America Online bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu America Online (AOL)

Kaj lahko storite s kriptovaluto America Online

Z lastništvom kriptovalute America Online se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup America Online (AOL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je America Online (AOL)

AOL is a memecoin within the Solana ecosystem, inspired by “America Online” and paying tribute to nostalgic internet subcultures.

America Online Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje America Online razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o America Online

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta America Online?
Če bi kriptovaluta America Online rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute America Online.
Pomembne panožne novosti America Online (AOL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti America Online

AOL USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na AOL z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AOL USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte America Online (AOL) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute America Online v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
AOL/USDT
$0.005012
$0.005012$0.005012
-9.08%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$2.4790
$0.00004437
$0.000016660
$0.000000003199
$0.23167
