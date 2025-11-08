Današnja cena America Online

Današnja cena kriptovalute America Online (AOL) v živo je $ 0.005012, s spremembo 8.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AOL v USD je $ 0.005012 na AOL.

Kriptovaluta America Online je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AOL. V zadnjih 24 urah se je AOL trgovalo med $ 0.005 (najnižje) in $ 0.00662 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AOL premaknil -2.31% v zadnji uri in -1.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.34K.

Tržne informacije America Online (AOL)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 58.34K$ 58.34K $ 58.34K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija America Online je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.34K. Obstoječa ponudba AOL je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.