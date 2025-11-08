Današnja cena kriptovalute America Online v živo je 0.005012 USD. Tržna kapitalizacija AOL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute America Online v živo je 0.005012 USD. Tržna kapitalizacija AOL je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AOL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute America Online (AOL) v živo je $ 0.005012, s spremembo 8.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AOL v USD je $ 0.005012 na AOL.
Kriptovaluta America Online je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AOL. V zadnjih 24 urah se je AOL trgovalo med $ 0.005 (najnižje) in $ 0.00662 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je AOL premaknil -2.31% v zadnji uri in -1.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.34K.
Tržne informacije America Online (AOL)
$ 58.34K
$ 0.00
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija America Online je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.34K. Obstoječa ponudba AOL je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene America Online, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.005
24H Nizka
$ 0.00662
24H Visoka
$ 0.005
$ 0.00662
-2.31%
-8.95%
-1.23%
-1.23%
Zgodovina cen America Online (AOL) v USD
Sledite spremembam cen America Online za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00049267
-8.95%
30 dni
$ -0.004486
-47.24%
60 dni
$ -0.013818
-73.39%
90 dni
$ -0.00321
-39.05%
Današnja sprememba cene America Online
Danes je AOL zabeležil spremembo $ -0.00049267 (-8.95%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene America Online
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.004486 (-47.24%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene America Online
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AOL spremenil za $ -0.013818 (-73.39%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene America Online
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00321 (-39.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen America Online (AOL) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto America Online
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute America Online, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute America Online?
AOL is not a cryptocurrency. It's a legacy internet service provider that was acquired by Verizon in 2015 and later sold to Apollo Global Management in 2021. As a private company, AOL doesn't have publicly traded stock prices. If you're asking about a crypto token with "AOL" ticker, please specify which blockchain project you're referring to, as there may be tokens using similar abbreviations on various decentralized exchanges.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute America Online?
People want to know AOL's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. AOL was acquired by Verizon in 2015, so current interest may relate to Verizon stock or historical research. Investors monitor prices to buy/sell at optimal times.
Napoved cene za kriptovaluto America Online
Napoved cene America Online (AOL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AOL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen America Online (AOL) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena America Online lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute America Online v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AOL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute America Online.
O America Online
AOL (AOL) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. AOL uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS), which allows for faster transaction times and lower energy consumption compared to traditional Proof-of-Work systems. The asset's primary use case is as a medium of exchange within its network, with a particular emphasis on providing a secure and private means of transferring value. AOL's supply model is fixed, with a finite number of tokens that were issued at its inception, and no additional tokens to be created in the future.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto America Online
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto America Online? Nakup AOL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute America Online. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute America Online (AOL).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in America Online bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto America Online
Z lastništvom kriptovalute America Online se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup America Online (AOL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o America Online
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta America Online?
Če bi kriptovaluta America Online rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute America Online.
Koliko je kriptovaluta America Online vredna danes?
Današnja cena kriptovalute America Online je $ 0.005012. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta America Online še vedno dobra naložba?
America Online ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AOL, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto America Online?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto America Online v vrednosti $ 58.34K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute America Online?
Cena kriptovalute AOL se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute America Online v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AOL.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute America Online?
Na ceno AOL vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,328.17
+1.51%
ETH
3,453.42
+4.72%
SOL
161.21
+3.73%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1131
+1.86%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AOL na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AOL/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute America Online gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute America Online letos rasla?
Cena kriptovalute America Online bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute America Online (AOL).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:25 (UTC+8)
