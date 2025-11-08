BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Amazon v živo je 244.42 USD. Tržna kapitalizacija AMZNON je 1,867,073.4841227634 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMZNON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$244.49
+1.78%1D
Amazon (AMZNON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:04 (UTC+8)

Današnja cena Amazon

Današnja cena kriptovalute Amazon (AMZNON) v živo je $ 244.42, s spremembo 1.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMZNON v USD je $ 244.42 na AMZNON.

Kriptovaluta Amazon je trenutno na #1827. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.87M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.64K AMZNON. V zadnjih 24 urah se je AMZNON trgovalo med $ 238.78 (najnižje) in $ 246.45 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 257.39012683520014, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 211.30485215454203.

V kratkoročni uspešnosti se je AMZNON premaknil -0.18% v zadnji uri in +0.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.09K.

Tržne informacije Amazon (AMZNON)

No.1827

$ 1.87M
$ 57.09K
$ 1.87M
7.64K
7,638.79176877
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Amazon je $ 1.87M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.09K. Obstoječa ponudba AMZNON je 7.64K, skupna ponudba pa znaša 7638.79176877. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.87M.

Zgodovina cene Amazon, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 238.78
24H Nizka
$ 246.45
24H Visoka

$ 238.78
$ 246.45
$ 257.39012683520014
$ 211.30485215454203
-0.18%

+1.78%

+0.35%

+0.35%

Zgodovina cen Amazon (AMZNON) v USD

Sledite spremembam cen Amazon za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +4.2758+1.78%
30 dni$ +19.94+8.88%
60 dni$ +8.99+3.81%
90 dni$ +64.42+35.78%
Današnja sprememba cene Amazon

Danes je AMZNON zabeležil spremembo $ +4.2758 (+1.78%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Amazon

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +19.94 (+8.88%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Amazon

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AMZNON spremenil za $ +8.99 (+3.81%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Amazon

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +64.42 (+35.78%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Amazon (AMZNON) v vseh časovnih obdobjih?

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Amazon

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Amazon, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Amazon?

AMZNON appears to be a cryptocurrency token related to Amazon, but it's not an official Amazon product. Factors influencing its price typically include:

Market sentiment toward Amazon stock performance, overall cryptocurrency market trends, trading volume and liquidity, social media hype, regulatory news affecting crypto tokens, Bitcoin and Ethereum price movements, speculative trading activity, and any perceived correlation with Amazon's business developments or earnings reports.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Amazon?

People want to know Amazon's stock price today because it's one of the largest companies globally and a major market indicator. Investors track AMZN to make trading decisions, monitor portfolio performance, assess market trends, and evaluate investment opportunities. Daily price movements reflect company news, earnings reports, economic conditions, and investor sentiment affecting this tech giant.

Napoved cene za kriptovaluto Amazon

Napoved cene Amazon (AMZNON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMZNON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Amazon (AMZNON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Amazon lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
O Amazon

AMZNON is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network of computers. This crypto asset's primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority like a bank or payment gateway. AMZNON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is considered more energy-efficient than the traditional proof-of-work system used by many other cryptocurrencies. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of AMZNON tokens that can ever exist. This crypto asset is typically used in online marketplaces and e-commerce platforms, providing a secure and efficient means of transaction for users worldwide.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Amazon

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Amazon? Nakup AMZNON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Amazon. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Amazon (AMZNON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 7.64K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Amazon bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Amazon

Z lastništvom kriptovalute Amazon se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Amazon (AMZNON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Amazon (AMZNON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Amazon Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Amazon razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Amazon spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Amazon

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Amazon?
Če bi kriptovaluta Amazon rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Amazon.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:04 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Amazon (AMZNON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

