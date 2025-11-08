Današnja cena Amazon

Današnja cena kriptovalute Amazon (AMZNON) v živo je $ 244.42, s spremembo 1.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMZNON v USD je $ 244.42 na AMZNON.

Kriptovaluta Amazon je trenutno na #1827. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.87M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.64K AMZNON. V zadnjih 24 urah se je AMZNON trgovalo med $ 238.78 (najnižje) in $ 246.45 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 257.39012683520014, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 211.30485215454203.

V kratkoročni uspešnosti se je AMZNON premaknil -0.18% v zadnji uri in +0.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.09K.

Tržne informacije Amazon (AMZNON)

Uvrstitev No.1827 Tržna kapitalizacija $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volumen (24H) $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Zaloga v obtoku 7.64K 7.64K 7.64K Skupna ponudba 7,638.79176877 7,638.79176877 7,638.79176877 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Amazon je $ 1.87M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.09K. Obstoječa ponudba AMZNON je 7.64K, skupna ponudba pa znaša 7638.79176877. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.87M.