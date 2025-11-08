Današnja cena kriptovalute Amazon v živo je 244.42 USD. Tržna kapitalizacija AMZNON je 1,867,073.4841227634 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMZNON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Amazon v živo je 244.42 USD. Tržna kapitalizacija AMZNON je 1,867,073.4841227634 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMZNON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Amazon (AMZNON) v živo je $ 244.42, s spremembo 1.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMZNON v USD je $ 244.42 na AMZNON.
Kriptovaluta Amazon je trenutno na #1827. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.87M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.64K AMZNON. V zadnjih 24 urah se je AMZNON trgovalo med $ 238.78 (najnižje) in $ 246.45 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 257.39012683520014, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 211.30485215454203.
V kratkoročni uspešnosti se je AMZNON premaknil -0.18% v zadnji uri in +0.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.09K.
Tržne informacije Amazon (AMZNON)
No.1827
$ 1.87M
$ 57.09K
$ 1.87M
7.64K
7,638.79176877
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Amazon je $ 1.87M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.09K. Obstoječa ponudba AMZNON je 7.64K, skupna ponudba pa znaša 7638.79176877. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.87M.
Zgodovina cene Amazon, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 238.78
24H Nizka
$ 246.45
24H Visoka
$ 238.78
$ 246.45
$ 257.39012683520014
$ 211.30485215454203
-0.18%
+1.78%
+0.35%
+0.35%
Zgodovina cen Amazon (AMZNON) v USD
Sledite spremembam cen Amazon za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +4.2758
+1.78%
30 dni
$ +19.94
+8.88%
60 dni
$ +8.99
+3.81%
90 dni
$ +64.42
+35.78%
Današnja sprememba cene Amazon
Danes je AMZNON zabeležil spremembo $ +4.2758 (+1.78%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Amazon
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +19.94 (+8.88%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Amazon
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AMZNON spremenil za $ +8.99 (+3.81%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Amazon
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +64.42 (+35.78%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Amazon (AMZNON) v vseh časovnih obdobjih?
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Amazon?
AMZNON appears to be a cryptocurrency token related to Amazon, but it's not an official Amazon product. Factors influencing its price typically include:
Market sentiment toward Amazon stock performance, overall cryptocurrency market trends, trading volume and liquidity, social media hype, regulatory news affecting crypto tokens, Bitcoin and Ethereum price movements, speculative trading activity, and any perceived correlation with Amazon's business developments or earnings reports.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Amazon?
People want to know Amazon's stock price today because it's one of the largest companies globally and a major market indicator. Investors track AMZN to make trading decisions, monitor portfolio performance, assess market trends, and evaluate investment opportunities. Daily price movements reflect company news, earnings reports, economic conditions, and investor sentiment affecting this tech giant.
Napoved cene za kriptovaluto Amazon
Napoved cene Amazon (AMZNON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMZNON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Amazon (AMZNON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Amazon lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
O Amazon
AMZNON is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network of computers. This crypto asset's primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority like a bank or payment gateway. AMZNON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is considered more energy-efficient than the traditional proof-of-work system used by many other cryptocurrencies. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of AMZNON tokens that can ever exist. This crypto asset is typically used in online marketplaces and e-commerce platforms, providing a secure and efficient means of transaction for users worldwide.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Amazon
Koliko je kriptovaluta Amazon vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Amazon je $ 244.42. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Amazon še vedno dobra naložba?
Amazon ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AMZNON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Amazon?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Amazon v vrednosti $ 57.09K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Amazon?
Cena kriptovalute AMZNON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Amazon v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AMZNON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Amazon?
Na ceno AMZNON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Bo cena kriptovalute Amazon letos rasla?
Cena kriptovalute Amazon bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Amazon (AMZNON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:01:04 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.