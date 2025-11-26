Tokenomika Amped Finance (AMPED)

Odkrijte ključne vpoglede v Amped Finance (AMPED), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:32:25 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Amped Finance (AMPED)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Amped Finance (AMPED), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 444.00K
$ 444.00K$ 444.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.00444
$ 0.00444$ 0.00444

Informacije o Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Uradna spletna stran:
https://amped.finance
Bela knjiga:
https://amped.finance/#/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://sonicscan.org/token/0x4Cae73a23078e7A94D1e828Fa3bABa5080c04FcA

Tokenomika Amped Finance (AMPED): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Amped Finance (AMPED) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AMPED, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AMPED.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AMPED, raziščite ceno žetona AMPED v živo!

Zgodovina cen Amped Finance (AMPED)

Analiza zgodovine cen AMPED pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AMPED

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AMPED? Naša stran za napovedovanje cen AMPED združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

