Današnja cena kriptovalute Amped Finance (AMPED) v živo je $ 0.00594, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMPED v USD je $ 0.00594 na AMPED.
Kriptovaluta Amped Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AMPED. V zadnjih 24 urah se je AMPED trgovalo med $ 0.00589 (najnižje) in $ 0.00598 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je AMPED premaknil +0.67% v zadnji uri in +1.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.01K.
Tržne informacije Amped Finance (AMPED)
$ 8.01K
$ 594.00K
100,000,000
SONIC
Trenutna tržna kapitalizacija Amped Finance je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.01K. Obstoječa ponudba AMPED je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 594.00K.
Zgodovina cene Amped Finance, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.67%
0.00%
+1.88%
+1.88%
Zgodovina cen Amped Finance (AMPED) v USD
Sledite spremembam cen Amped Finance za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
0.00%
30 dni
$ +0.00011
+1.88%
60 dni
$ -0.00107
-15.27%
90 dni
$ -0.00684
-53.53%
Današnja sprememba cene Amped Finance
Danes je AMPED zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Amped Finance
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00011 (+1.88%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Amped Finance
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AMPED spremenil za $ -0.00107 (-15.27%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Amped Finance
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00684 (-53.53%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Amped Finance (AMPED) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Amped Finance
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Amped Finance, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Amped Finance?
Several key factors influence Amped Finance (AMPED) token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Protocol adoption and total value locked (TVL) 4. Tokenomics including supply mechanisms and staking rewards 5. Partnership announcements and integrations 6. Regulatory developments affecting DeFi protocols 7. Competition from similar yield farming platforms 8. Technical developments and protocol upgrades 9. Community engagement and social media buzz 10. Broader economic conditions and risk appetite
These factors interact to create price volatility typical of DeFi tokens.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Amped Finance?
People want to know AMPED price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on volatility. Day traders need real-time prices for profit opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Amped Finance
Napoved cene Amped Finance (AMPED) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMPED v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Amped Finance (AMPED) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Amped Finance lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Amped Finance v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AMPED za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Amped Finance.
O Amped Finance
AMPED is a cryptocurrency that operates on a decentralized network, providing users with a platform for transactions and investments. It is designed to offer a secure and efficient method for transferring digital assets across the globe. The general purpose of AMPED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to bypass traditional financial institutions and maintain control over their assets. Its consensus mechanism is based on a Proof-of-Stake (PoS) model, which is known for its energy efficiency and scalability. AMPED's typical use cases include remittances, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. It is also used within its ecosystem for staking, which allows users to earn rewards by participating in the network's operation.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Amped Finance
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Amped Finance? Nakup AMPED je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Amped Finance.
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Amped Finance bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Amped Finance
Z lastništvom kriptovalute Amped Finance se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva.
Nakup Amped Finance (AMPED) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Amped Finance
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Amped Finance?
Če bi kriptovaluta Amped Finance rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Amped Finance.
Koliko je kriptovaluta Amped Finance vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Amped Finance je $ 0.00594. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Amped Finance še vedno dobra naložba?
Amped Finance ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AMPED, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Amped Finance?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Amped Finance v vrednosti $ 8.01K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Amped Finance?
Cena kriptovalute AMPED se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Amped Finance v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AMPED.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Amped Finance?
Na ceno AMPED vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,512.91
+1.69%
ETH
3,458.02
+4.86%
SOL
161.69
+4.04%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1197
+2.47%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AMPED na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AMPED/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Amped Finance gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Amped Finance letos rasla?
Cena kriptovalute Amped Finance bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Amped Finance (AMPED).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:10 (UTC+8)
