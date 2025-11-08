BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Amped Finance v živo je 0.00594 USD. Tržna kapitalizacija AMPED je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AMPED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Amped Finance Logotip

Cena Amped Finance(AMPED)

Cena 1 AMPED v USD v živo:

$0.00594
$0.00594$0.00594
0.00%1D
USD
Amped Finance (AMPED) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:10 (UTC+8)

Današnja cena Amped Finance

Današnja cena kriptovalute Amped Finance (AMPED) v živo je $ 0.00594, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMPED v USD je $ 0.00594 na AMPED.

Kriptovaluta Amped Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AMPED. V zadnjih 24 urah se je AMPED trgovalo med $ 0.00589 (najnižje) in $ 0.00598 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AMPED premaknil +0.67% v zadnji uri in +1.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.01K.

Tržne informacije Amped Finance (AMPED)

--
----

$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K

$ 594.00K
$ 594.00K$ 594.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Trenutna tržna kapitalizacija Amped Finance je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.01K. Obstoječa ponudba AMPED je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 594.00K.

Zgodovina cene Amped Finance, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00589
$ 0.00589$ 0.00589
24H Nizka
$ 0.00598
$ 0.00598$ 0.00598
24H Visoka

$ 0.00589
$ 0.00589$ 0.00589

$ 0.00598
$ 0.00598$ 0.00598

--
----

--
----

+0.67%

0.00%

+1.88%

+1.88%

Zgodovina cen Amped Finance (AMPED) v USD

Sledite spremembam cen Amped Finance za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 00.00%
30 dni$ +0.00011+1.88%
60 dni$ -0.00107-15.27%
90 dni$ -0.00684-53.53%
Današnja sprememba cene Amped Finance

Danes je AMPED zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Amped Finance

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00011 (+1.88%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Amped Finance

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AMPED spremenil za $ -0.00107 (-15.27%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Amped Finance

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00684 (-53.53%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Amped Finance (AMPED) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Amped Finance.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Amped Finance

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Amped Finance, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Amped Finance?

Several key factors influence Amped Finance (AMPED) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Protocol adoption and total value locked (TVL)
4. Tokenomics including supply mechanisms and staking rewards
5. Partnership announcements and integrations
6. Regulatory developments affecting DeFi protocols
7. Competition from similar yield farming platforms
8. Technical developments and protocol upgrades
9. Community engagement and social media buzz
10. Broader economic conditions and risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of DeFi tokens.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Amped Finance?

People want to know AMPED price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buy/sell orders, tracking investment performance, and staying updated on volatility. Day traders need real-time prices for profit opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Amped Finance

Napoved cene Amped Finance (AMPED) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AMPED v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Amped Finance (AMPED) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Amped Finance lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Amped Finance razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Amped Finance spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Amped Finance

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Amped Finance?
Če bi kriptovaluta Amped Finance rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Amped Finance.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:55:10 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Amped Finance (AMPED)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

