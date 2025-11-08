Današnja cena Amped Finance

Današnja cena kriptovalute Amped Finance (AMPED) v živo je $ 0.00594, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMPED v USD je $ 0.00594 na AMPED.

Kriptovaluta Amped Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AMPED. V zadnjih 24 urah se je AMPED trgovalo med $ 0.00589 (najnižje) in $ 0.00598 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AMPED premaknil +0.67% v zadnji uri in +1.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.01K.

Tržne informacije Amped Finance (AMPED)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 594.00K$ 594.00K $ 594.00K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javna veriga blokov SONIC

Trenutna tržna kapitalizacija Amped Finance je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.01K. Obstoječa ponudba AMPED je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 594.00K.