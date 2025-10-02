Tokenomika She Rises (AKA)

Tokenomika She Rises (AKA)

Odkrijte ključne vpoglede v She Rises (AKA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:11:59 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen She Rises (AKA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za She Rises (AKA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 878.99K
Skupna ponudba:
$ 999.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.99M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 878.99K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.06195
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000780069469465833
Trenutna cena:
$ 0.000879
Informacije o She Rises (AKA)

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

Uradna spletna stran:
akasha.bloomverse.io
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump

Tokenomika She Rises (AKA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike She Rises (AKA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AKA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AKA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AKA, raziščite ceno žetona AKA v živo!

Kako kupiti AKA

Želite v svoj portfelj dodati She Rises (AKA)? MEXC podpira različne načine nakupa AKA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen She Rises (AKA)

Analiza zgodovine cen AKA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AKA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AKA? Naša stran za napovedovanje cen AKA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

