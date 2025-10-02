Tokenomika AI Voice Agents (AIVA)

Tokenomika AI Voice Agents (AIVA)

Odkrijte ključne vpoglede v AI Voice Agents (AIVA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-10-02
Tokenomika in analiza cen AI Voice Agents (AIVA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AI Voice Agents (AIVA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 139.90K
$ 139.90K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.018
$ 0.018
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000127627320481459
$ 0.000127627320481459
Trenutna cena:
$ 0.0001399
$ 0.0001399

Informacije o AI Voice Agents (AIVA)

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

Uradna spletna stran:
https://aivoiceagents.xyz/
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61

Tokenomika AI Voice Agents (AIVA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AI Voice Agents (AIVA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AIVA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIVA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIVA, raziščite ceno žetona AIVA v živo!

Kako kupiti AIVA

Želite v svoj portfelj dodati AI Voice Agents (AIVA)? MEXC podpira različne načine nakupa AIVA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen AI Voice Agents (AIVA)

Analiza zgodovine cen AIVA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AIVA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIVA? Naša stran za napovedovanje cen AIVA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

