Današnja cena AI STARPOWERFRAGMENT

Današnja cena kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) v živo je $ 2.041, s spremembo 7.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AISPF v USD je $ 2.041 na AISPF.

Kriptovaluta AI STARPOWERFRAGMENT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AISPF. V zadnjih 24 urah se je AISPF trgovalo med $ 2.003 (najnižje) in $ 2.42 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AISPF premaknil -2.35% v zadnji uri in +3.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 14.76K.

Tržne informacije AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 42.86M$ 42.86M $ 42.86M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija AI STARPOWERFRAGMENT je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 14.76K. Obstoječa ponudba AISPF je --, skupna ponudba pa znaša 21000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 42.86M.