Današnja cena kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) v živo je $ 2.041, s spremembo 7.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AISPF v USD je $ 2.041 na AISPF.
Kriptovaluta AI STARPOWERFRAGMENT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AISPF. V zadnjih 24 urah se je AISPF trgovalo med $ 2.003 (najnižje) in $ 2.42 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je AISPF premaknil -2.35% v zadnji uri in +3.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 14.76K.
Tržne informacije AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)
$ 14.76K
$ 42.86M
--
21,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija AI STARPOWERFRAGMENT je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 14.76K. Obstoječa ponudba AISPF je --, skupna ponudba pa znaša 21000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 42.86M.
Zgodovina cene AI STARPOWERFRAGMENT, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 2.003
24H Nizka
$ 2.42
24H Visoka
$ 2.003
$ 2.42
--
--
-2.35%
-7.10%
+3.92%
+3.92%
Zgodovina cen AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) v USD
Sledite spremembam cen AI STARPOWERFRAGMENT za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.15599
-7.10%
30 dni
$ +0.441
+27.56%
60 dni
$ -0.094
-4.41%
90 dni
$ -4.335
-67.99%
Današnja sprememba cene AI STARPOWERFRAGMENT
Danes je AISPF zabeležil spremembo $ -0.15599 (-7.10%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AI STARPOWERFRAGMENT
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.441 (+27.56%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AI STARPOWERFRAGMENT
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AISPF spremenil za $ -0.094 (-4.41%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AI STARPOWERFRAGMENT
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -4.335 (-67.99%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AI STARPOWERFRAGMENT
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT?
AISPF price factors include market sentiment, trading volume, supply and demand dynamics, broader crypto market trends, AI sector developments, utility and adoption rates, regulatory news, whale movements, exchange listings, partnerships, technical analysis patterns, and overall investor confidence in AI-related cryptocurrencies.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT?
People want to know AISPF price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, determine profit/loss positions, and plan investment strategies in the dynamic crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto AI STARPOWERFRAGMENT
Napoved cene AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AISPF v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AI STARPOWERFRAGMENT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AISPF za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT.
O AI STARPOWERFRAGMENT
AISPF is a digital asset that operates on a blockchain-based platform. It is designed to facilitate transactions and applications within a decentralized network, similar to many other cryptocurrencies. The general purpose of AISPF is to enable peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. It employs a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. The supply and issuance model of AISPF is not widely known, but it typically follows the principles of other cryptocurrencies, with a finite supply and a distribution process determined by the network's protocol. AISPF's role in the broader crypto ecosystem is primarily as a medium of exchange, with potential applications in various sectors due to its decentralized nature.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AI STARPOWERFRAGMENT
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AI STARPOWERFRAGMENT? Nakup AISPF je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AI STARPOWERFRAGMENT bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AI STARPOWERFRAGMENT
Z lastništvom kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
As artificial intelligence reshapes the global economic order, AISPF has made a strong debut as a revolutionary encrypted asset. It is not only a string of digital codes, but also a key to the value of the smart economy era. It redefines the value boundaries of digital assets with a limited total amount and unlimited technological potential.
AI STARPOWERFRAGMENT Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje AI STARPOWERFRAGMENT razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AI STARPOWERFRAGMENT
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AI STARPOWERFRAGMENT?
Če bi kriptovaluta AI STARPOWERFRAGMENT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT.
Koliko je kriptovaluta AI STARPOWERFRAGMENT vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT je $ 2.041. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AI STARPOWERFRAGMENT še vedno dobra naložba?
AI STARPOWERFRAGMENT ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AISPF, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AI STARPOWERFRAGMENT?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AI STARPOWERFRAGMENT v vrednosti $ 14.76K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT?
Cena kriptovalute AISPF se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AISPF.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT?
Na ceno AISPF vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AISPF na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AISPF/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT letos rasla?
Cena kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:43 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.