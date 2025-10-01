Tokenomika AiRight (AIRI)

Tokenomika AiRight (AIRI)

Odkrijte ključne vpoglede v AiRight (AIRI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:16:03 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AiRight (AIRI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AiRight (AIRI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 45.36K
$ 45.36K$ 45.36K
Skupna ponudba:
$ 1.86B
$ 1.86B$ 1.86B
Razpoložljivi obtok:
$ 256.26M
$ 256.26M$ 256.26M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 336.30K
$ 336.30K$ 336.30K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.016499
$ 0.016499$ 0.016499
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00010683064733637
$ 0.00010683064733637$ 0.00010683064733637
Trenutna cena:
$ 0.000177
$ 0.000177$ 0.000177

Informacije o AiRight (AIRI)

AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.

Uradna spletna stran:
https://www.airight.io/
Bela knjiga:
https://docs.airight.io/whitepaper/introduction
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f

Tokenomika AiRight (AIRI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AiRight (AIRI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AIRI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIRI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIRI, raziščite ceno žetona AIRI v živo!

Kako kupiti AIRI

Želite v svoj portfelj dodati AiRight (AIRI)? MEXC podpira različne načine nakupa AIRI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen AiRight (AIRI)

Analiza zgodovine cen AIRI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AIRI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIRI? Naša stran za napovedovanje cen AIRI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti