Današnja cena kriptovalute AIHI v živo je 0.0013 USD. Tržna kapitalizacija AIHI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIHI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena AIHI(AIHI)

Cena 1 AIHI v USD v živo:

AIHI (AIHI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:21 (UTC+8)

Današnja cena AIHI

Današnja cena kriptovalute AIHI (AIHI) v živo je $ 0.0013, s spremembo 8.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIHI v USD je $ 0.0013 na AIHI.

Kriptovaluta AIHI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AIHI. V zadnjih 24 urah se je AIHI trgovalo med $ 0.0012 (najnižje) in $ 0.0015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AIHI premaknil 0.00% v zadnji uri in -7.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.92.

Tržne informacije AIHI (AIHI)

AIHI

Trenutna tržna kapitalizacija AIHI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.92. Obstoječa ponudba AIHI je --, skupna ponudba pa znaša 438000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 569.40K.

Zgodovina cene AIHI, USD

Zgodovina cen AIHI (AIHI) v USD

Sledite spremembam cen AIHI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0001+8.33%
30 dni$ -0.0656-98.06%
60 dni$ -0.3647-99.65%
90 dni$ -0.449-99.72%
Današnja sprememba cene AIHI

Danes je AIHI zabeležil spremembo $ +0.0001 (+8.33%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AIHI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0656 (-98.06%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AIHI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AIHI spremenil za $ -0.3647 (-99.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AIHI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.449 (-99.72%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AIHI (AIHI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AIHI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AIHI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AIHI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AIHI?

AIHI cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AIHI pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor behavior and pricing.

Competition: Performance of similar AI-focused cryptocurrencies affects AIHI's market position.

Adoption Rate: Real-world usage and integration into AI applications impacts long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AIHI?

People want to know AIHI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto AIHI

Napoved cene AIHI (AIHI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIHI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AIHI (AIHI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AIHI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O AIHI

AIHI is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate secure, decentralized transactions and smart contracts, with a focus on providing a platform for the development and execution of artificial intelligence and machine learning applications. The AIHI token is used within the ecosystem to incentivize participation and reward contributions, as well as to access certain features and services. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which encourages holders to secure the network through staking their tokens. AIHI's issuance model is capped, meaning there is a fixed supply of tokens that will ever be created, promoting scarcity and potential value appreciation over time.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AIHI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AIHI? Nakup AIHI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AIHI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AIHI (AIHI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AIHI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj je AIHI (AIHI)

AIHI Network is an AI-powered Layer 2 for tokenizing real-world assets and scaling Web3 infrastructure.

AIHI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje AIHI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna AIHI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AIHI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AIHI?
Če bi kriptovaluta AIHI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AIHI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:00:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AIHI (AIHI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

