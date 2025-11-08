Današnja cena AIHI

Današnja cena kriptovalute AIHI (AIHI) v živo je $ 0.0013, s spremembo 8.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIHI v USD je $ 0.0013 na AIHI.

Kriptovaluta AIHI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AIHI. V zadnjih 24 urah se je AIHI trgovalo med $ 0.0012 (najnižje) in $ 0.0015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AIHI premaknil 0.00% v zadnji uri in -7.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.92.

Tržne informacije AIHI (AIHI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 60.92$ 60.92 $ 60.92 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 569.40K$ 569.40K $ 569.40K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 438,000,000 438,000,000 438,000,000 Javna veriga blokov AIHI

Trenutna tržna kapitalizacija AIHI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.92. Obstoječa ponudba AIHI je --, skupna ponudba pa znaša 438000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 569.40K.