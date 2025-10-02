Tokenomika AIHub (AIH)

Tokenomika AIHub (AIH)

Odkrijte ključne vpoglede v AIHub (AIH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen AIHub (AIH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AIHub (AIH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 17.36M
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 1.12M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.55B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1,949.9995
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 12.40025526574471
Trenutna cena:
$ 15.5
Informacije o AIHub (AIH)

AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities.

Uradna spletna stran:
https://aihub.world/index
Bela knjiga:
https://aihub.world/docs/white_paper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f

Tokenomika AIHub (AIH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AIHub (AIH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AIH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIH, raziščite ceno žetona AIH v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

