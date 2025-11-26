Tokenomika Cherry AI (AIBOT)

Tokenomika Cherry AI (AIBOT)

Odkrijte ključne vpoglede v Cherry AI (AIBOT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:31:40 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Cherry AI (AIBOT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cherry AI (AIBOT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 48.75K
$ 48.75K$ 48.75K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 221.50M
$ 221.50M$ 221.50M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 220.10K
$ 220.10K$ 220.10K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0393
$ 0.0393$ 0.0393
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000411866971086772
$ 0.000411866971086772$ 0.000411866971086772
Trenutna cena:
$ 0.0002201
$ 0.0002201$ 0.0002201

Informacije o Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Uradna spletna stran:
https://www.cherrybot.ai/
Bela knjiga:
https://docs.cherrybot.co/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x96adaa33e175f4a7f20c099730bc78dd0b45745b

Tokenomika Cherry AI (AIBOT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Cherry AI (AIBOT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AIBOT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIBOT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIBOT, raziščite ceno žetona AIBOT v živo!

Kako kupiti AIBOT

Želite v svoj portfelj dodati Cherry AI (AIBOT)? MEXC podpira različne načine nakupa AIBOT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Cherry AI (AIBOT)

Analiza zgodovine cen AIBOT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AIBOT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AIBOT? Naša stran za napovedovanje cen AIBOT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti