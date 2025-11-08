BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Cherry AI v živo je 0.0006652 USD. Tržna kapitalizacija AIBOT je 147,341.8 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIBOT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Cherry AI(AIBOT)

Cena 1 AIBOT v USD v živo:

$0.0006652
$0.0006652
+8.05%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:54:45 (UTC+8)

Današnja cena Cherry AI

Današnja cena kriptovalute Cherry AI (AIBOT) v živo je $ 0.0006652, s spremembo 8.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIBOT v USD je $ 0.0006652 na AIBOT.

Kriptovaluta Cherry AI je trenutno na #2665. mestu s tržno kapitalizacijo $ 147.34K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 221.50M AIBOT. V zadnjih 24 urah se je AIBOT trgovalo med $ 0.0005884 (najnižje) in $ 0.0007138 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.07284724455622164, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000574382052944373.

V kratkoročni uspešnosti se je AIBOT premaknil -1.38% v zadnji uri in -25.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.13K.

Tržne informacije Cherry AI (AIBOT)

No.2665

$ 147.34K
$ 147.34K

$ 61.13K
$ 61.13K

$ 665.20K
$ 665.20K

221.50M
221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

22.15%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Cherry AI je $ 147.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.13K. Obstoječa ponudba AIBOT je 221.50M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 665.20K.

Zgodovina cene Cherry AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0005884
$ 0.0005884
24H Nizka
$ 0.0007138
$ 0.0007138
24H Visoka

$ 0.0005884
$ 0.0005884

$ 0.0007138
$ 0.0007138

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164

$ 0.000574382052944373
$ 0.000574382052944373

-1.38%

+8.05%

-25.43%

-25.43%

Zgodovina cen Cherry AI (AIBOT) v USD

Sledite spremembam cen Cherry AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000049559+8.05%
30 dni$ -0.0007848-54.13%
60 dni$ -0.0030508-82.10%
90 dni$ -0.0193348-96.68%
Današnja sprememba cene Cherry AI

Danes je AIBOT zabeležil spremembo $ +0.000049559 (+8.05%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Cherry AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0007848 (-54.13%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Cherry AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AIBOT spremenil za $ -0.0030508 (-82.10%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Cherry AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0193348 (-96.68%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cherry AI (AIBOT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Cherry AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cherry AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cherry AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cherry AI?

Several key factors influence Cherry AI (AIBOT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact AIBOT pricing.

Adoption & Utility: Real-world usage of Cherry AI's platform and services drives demand for tokens.

Technology Development: Updates, new features, and platform improvements affect investor perception.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Partnerships: Strategic alliances with other projects or companies can boost token value.

Regulatory News: Government policies regarding AI and cryptocurrency affect market confidence.

Competition: Performance relative to other AI-focused crypto projects influences positioning.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cherry AI?

People want to know Cherry AI (AIBOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make strategic moves in the dynamic cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Cherry AI

Napoved cene Cherry AI (AIBOT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIBOT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cherry AI (AIBOT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cherry AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cherry AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AIBOT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cherry AI.

O Cherry AI

AIBOT is a digital asset designed to operate within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. It serves as the native utility token in an ecosystem that combines AI and blockchain to facilitate the development and implementation of AI technologies, while also providing a platform for AI learning and data sharing. The AIBOT token is used for transactions within the platform, incentivizing data sharing, and rewarding AI model training. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. AIBOT's design aims to foster a decentralized AI community, encouraging collaboration and innovation in the field.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cherry AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cherry AI? Nakup AIBOT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cherry AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cherry AI (AIBOT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Vodnik po nakupu Cherry AI (AIBOT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Cherry AI

Z lastništvom kriptovalute Cherry AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Cherry AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Cherry AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cherry AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cherry AI?
Če bi kriptovaluta Cherry AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cherry AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:54:45 (UTC+8)

$0.0006652
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.3800

$0.00004381

$0.000016600

$0.22240

$0.000000003000

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

