Današnja cena kriptovalute Cherry AI v živo je 0.0006652 USD. Tržna kapitalizacija AIBOT je 147,341.8 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIBOT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Cherry AI v živo je 0.0006652 USD. Tržna kapitalizacija AIBOT je 147,341.8 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AIBOT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Cherry AI (AIBOT) v živo je $ 0.0006652, s spremembo 8.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIBOT v USD je $ 0.0006652 na AIBOT.
Kriptovaluta Cherry AI je trenutno na #2665. mestu s tržno kapitalizacijo $ 147.34K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 221.50M AIBOT. V zadnjih 24 urah se je AIBOT trgovalo med $ 0.0005884 (najnižje) in $ 0.0007138 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.07284724455622164, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000574382052944373.
V kratkoročni uspešnosti se je AIBOT premaknil -1.38% v zadnji uri in -25.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.13K.
Tržne informacije Cherry AI (AIBOT)
No.2665
$ 147.34K
$ 147.34K$ 147.34K
$ 61.13K
$ 61.13K$ 61.13K
$ 665.20K
$ 665.20K$ 665.20K
221.50M
221.50M 221.50M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
22.15%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Cherry AI je $ 147.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.13K. Obstoječa ponudba AIBOT je 221.50M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 665.20K.
Zgodovina cene Cherry AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0005884
$ 0.0005884$ 0.0005884
24H Nizka
$ 0.0007138
$ 0.0007138$ 0.0007138
24H Visoka
$ 0.0005884
$ 0.0005884$ 0.0005884
$ 0.0007138
$ 0.0007138$ 0.0007138
$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164
$ 0.000574382052944373
$ 0.000574382052944373$ 0.000574382052944373
-1.38%
+8.05%
-25.43%
-25.43%
Zgodovina cen Cherry AI (AIBOT) v USD
Sledite spremembam cen Cherry AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000049559
+8.05%
30 dni
$ -0.0007848
-54.13%
60 dni
$ -0.0030508
-82.10%
90 dni
$ -0.0193348
-96.68%
Današnja sprememba cene Cherry AI
Danes je AIBOT zabeležil spremembo $ +0.000049559 (+8.05%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Cherry AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0007848 (-54.13%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Cherry AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AIBOT spremenil za $ -0.0030508 (-82.10%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Cherry AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0193348 (-96.68%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cherry AI (AIBOT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cherry AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cherry AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cherry AI?
Several key factors influence Cherry AI (AIBOT) token prices:
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cherry AI?
People want to know Cherry AI (AIBOT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make strategic moves in the dynamic cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Cherry AI
Napoved cene Cherry AI (AIBOT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AIBOT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cherry AI (AIBOT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Cherry AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cherry AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AIBOT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cherry AI.
O Cherry AI
AIBOT is a digital asset designed to operate within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. It serves as the native utility token in an ecosystem that combines AI and blockchain to facilitate the development and implementation of AI technologies, while also providing a platform for AI learning and data sharing. The AIBOT token is used for transactions within the platform, incentivizing data sharing, and rewarding AI model training. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. AIBOT's design aims to foster a decentralized AI community, encouraging collaboration and innovation in the field.
AIBOT is a digital asset designed to operate within the realm of artificial intelligence (AI) and blockchain technology. It serves as the native utility token in an ecosystem that combines AI and blockchain to facilitate the development and implementation of AI technologies, while also providing a platform for AI learning and data sharing. The AIBOT token is used for transactions within the platform, incentivizing data sharing, and rewarding AI model training. The platform operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. AIBOT's design aims to foster a decentralized AI community, encouraging collaboration and innovation in the field.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cherry AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cherry AI? Nakup AIBOT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cherry AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cherry AI (AIBOT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 221.50M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cherry AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Cherry AI
Z lastništvom kriptovalute Cherry AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.
Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.
Cherry AI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Cherry AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cherry AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cherry AI?
Če bi kriptovaluta Cherry AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cherry AI.
Koliko je kriptovaluta Cherry AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Cherry AI je $ 0.0006652. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Cherry AI še vedno dobra naložba?
Cherry AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AIBOT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Cherry AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Cherry AI v vrednosti $ 61.13K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Cherry AI?
Cena kriptovalute AIBOT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Cherry AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AIBOT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Cherry AI?
Na ceno AIBOT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,500
+1.68%
ETH
3,457.2
+4.84%
SOL
161.72
+4.06%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1218
+2.66%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AIBOT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AIBOT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Cherry AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Cherry AI letos rasla?
Cena kriptovalute Cherry AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Cherry AI (AIBOT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:54:45 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Cherry AI (AIBOT)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.