Današnja cena Cherry AI

Današnja cena kriptovalute Cherry AI (AIBOT) v živo je $ 0.0006652, s spremembo 8.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AIBOT v USD je $ 0.0006652 na AIBOT.

Kriptovaluta Cherry AI je trenutno na #2665. mestu s tržno kapitalizacijo $ 147.34K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 221.50M AIBOT. V zadnjih 24 urah se je AIBOT trgovalo med $ 0.0005884 (najnižje) in $ 0.0007138 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.07284724455622164, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000574382052944373.

V kratkoročni uspešnosti se je AIBOT premaknil -1.38% v zadnji uri in -25.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.13K.

Tržne informacije Cherry AI (AIBOT)

Uvrstitev No.2665 Tržna kapitalizacija $ 147.34K$ 147.34K $ 147.34K Volumen (24H) $ 61.13K$ 61.13K $ 61.13K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 665.20K$ 665.20K $ 665.20K Zaloga v obtoku 221.50M 221.50M 221.50M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 22.15% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Cherry AI je $ 147.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.13K. Obstoječa ponudba AIBOT je 221.50M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 665.20K.