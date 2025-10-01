Tokenomika Casper AI (AIAGENT)

Tokenomika Casper AI (AIAGENT)

Odkrijte ključne vpoglede v Casper AI (AIAGENT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:13:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Casper AI (AIAGENT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Casper AI (AIAGENT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.26B
$ 1.26B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.17M
$ 1.17M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0198
$ 0.0198
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041
Trenutna cena:
$ 0.00093
$ 0.00093

Informacije o Casper AI (AIAGENT)

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Uradna spletna stran:
www.csprai.com
Bela knjiga:
https://docs.csprai.com
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d

Tokenomika Casper AI (AIAGENT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Casper AI (AIAGENT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AIAGENT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AIAGENT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AIAGENT, raziščite ceno žetona AIAGENT v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

