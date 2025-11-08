Današnja cena kriptovalute Apple v živo je 269.02 USD. Tržna kapitalizacija AAPLON je 2,808,065.3016622424 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AAPLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Apple v živo je 269.02 USD. Tržna kapitalizacija AAPLON je 2,808,065.3016622424 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AAPLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Apple (AAPLON) v živo je $ 269.02, s spremembo 0.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AAPLON v USD je $ 269.02 na AAPLON.
Kriptovaluta Apple je trenutno na #1649. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.81M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.44K AAPLON. V zadnjih 24 urah se je AAPLON trgovalo med $ 267.25 (najnižje) in $ 280.69 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 284.4314753094952, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 226.40537622338067.
V kratkoročni uspešnosti se je AAPLON premaknil -0.38% v zadnji uri in -1.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.79K.
Tržne informacije Apple (AAPLON)
No.1649
$ 2.81M
$ 2.81M
$ 61.79K
$ 61.79K
$ 2.81M
$ 2.81M
10.44K
10.44K
10,438.12839812
10,438.12839812
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Apple je $ 2.81M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.79K. Obstoječa ponudba AAPLON je 10.44K, skupna ponudba pa znaša 10438.12839812. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.81M.
Zgodovina cene Apple, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 267.25
$ 267.25
24H Nizka
$ 280.69
$ 280.69
24H Visoka
$ 267.25
$ 267.25
$ 280.69
$ 280.69
$ 284.4314753094952
$ 284.4314753094952
$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067
-0.38%
-0.77%
-1.26%
-1.26%
Zgodovina cen Apple (AAPLON) v USD
Sledite spremembam cen Apple za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -2.0875
-0.77%
30 dni
$ +11
+4.26%
60 dni
$ +32.02
+13.51%
90 dni
$ +89.02
+49.45%
Današnja sprememba cene Apple
Danes je AAPLON zabeležil spremembo $ -2.0875 (-0.77%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Apple
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +11 (+4.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Apple
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AAPLON spremenil za $ +32.02 (+13.51%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Apple
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +89.02 (+49.45%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Apple (AAPLON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Apple, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Apple?
AAPLON appears to be a cryptocurrency token, not Apple Inc. stock. Cryptocurrency prices are typically influenced by:
Market sentiment and investor confidence Trading volume and liquidity Supply and demand dynamics Regulatory news and compliance issues Technology updates and roadmap progress Partnership announcements Overall crypto market trends Social media buzz and community engagement
However, specific information about AAPLON's price drivers would require researching this particular token's fundamentals, use case, and market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Apple?
People want to know Apple (AAPL) stock price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, analyzing market trends, and assessing economic indicators. Real-time pricing helps investors respond to news, earnings reports, and market volatility that could impact their financial positions.
Napoved cene za kriptovaluto Apple
Napoved cene Apple (AAPLON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AAPLON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Apple (AAPLON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Apple lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Apple v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AAPLON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Apple.
O Apple
AAPLON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate transactions and exchanges on a decentralized platform, providing users with a secure and efficient means of conducting digital trades. The primary role of AAPLON is to serve as a medium of exchange, enabling users to transact and interact within the digital ecosystem. It employs a consensus mechanism for transaction verification, ensuring the integrity and security of the system. The supply and issuance model of AAPLON is based on predefined algorithms, which are designed to maintain the stability and sustainability of the asset. This crypto asset is typically used in various digital transactions, including but not limited to, online purchases, peer-to-peer payments, and digital asset trading.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Apple
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Apple? Nakup AAPLON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Apple. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Apple (AAPLON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 10.44K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Apple bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Apple
Z lastništvom kriptovalute Apple se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Apple rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Apple.
Koliko je kriptovaluta Apple vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Apple je $ 269.02. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Apple še vedno dobra naložba?
Apple ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AAPLON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Apple?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Apple v vrednosti $ 61.79K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Apple?
Cena kriptovalute AAPLON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Apple v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AAPLON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Apple?
Na ceno AAPLON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AAPLON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Apple gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Apple letos rasla?
Cena kriptovalute Apple bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Apple (AAPLON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:24 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.