Današnja cena kriptovalute Apple v živo je 269.02 USD. Tržna kapitalizacija AAPLON je 2,808,065.3016622424 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AAPLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Apple v živo je 269.02 USD. Tržna kapitalizacija AAPLON je 2,808,065.3016622424 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AAPLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AAPLON

Informacije o ceni AAPLON

Kaj je AAPLON

Uradna spletna stran AAPLON

Tokenomika AAPLON

Napoved cen AAPLON

Zgodovina AAPLON

AAPLON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute AAPLON v fiat

Spot AAPLON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Apple Logotip

Cena Apple(AAPLON)

Cena 1 AAPLON v USD v živo:

$269.02
$269.02
-0.77%1D
USD
Apple (AAPLON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:24 (UTC+8)

Današnja cena Apple

Današnja cena kriptovalute Apple (AAPLON) v živo je $ 269.02, s spremembo 0.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AAPLON v USD je $ 269.02 na AAPLON.

Kriptovaluta Apple je trenutno na #1649. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.81M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.44K AAPLON. V zadnjih 24 urah se je AAPLON trgovalo med $ 267.25 (najnižje) in $ 280.69 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 284.4314753094952, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 226.40537622338067.

V kratkoročni uspešnosti se je AAPLON premaknil -0.38% v zadnji uri in -1.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.79K.

Tržne informacije Apple (AAPLON)

No.1649

$ 2.81M
$ 2.81M

$ 61.79K
$ 61.79K

$ 2.81M
$ 2.81M

10.44K
10.44K

10,438.12839812
10,438.12839812

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Apple je $ 2.81M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.79K. Obstoječa ponudba AAPLON je 10.44K, skupna ponudba pa znaša 10438.12839812. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.81M.

Zgodovina cene Apple, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 267.25
$ 267.25
24H Nizka
$ 280.69
$ 280.69
24H Visoka

$ 267.25
$ 267.25

$ 280.69
$ 280.69

$ 284.4314753094952
$ 284.4314753094952

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067

-0.38%

-0.77%

-1.26%

-1.26%

Zgodovina cen Apple (AAPLON) v USD

Sledite spremembam cen Apple za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -2.0875-0.77%
30 dni$ +11+4.26%
60 dni$ +32.02+13.51%
90 dni$ +89.02+49.45%
Današnja sprememba cene Apple

Danes je AAPLON zabeležil spremembo $ -2.0875 (-0.77%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Apple

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +11 (+4.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Apple

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AAPLON spremenil za $ +32.02 (+13.51%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Apple

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +89.02 (+49.45%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Apple (AAPLON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Apple.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Apple

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Apple, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Apple?

AAPLON appears to be a cryptocurrency token, not Apple Inc. stock. Cryptocurrency prices are typically influenced by:

Market sentiment and investor confidence
Trading volume and liquidity
Supply and demand dynamics
Regulatory news and compliance issues
Technology updates and roadmap progress
Partnership announcements
Overall crypto market trends
Social media buzz and community engagement

However, specific information about AAPLON's price drivers would require researching this particular token's fundamentals, use case, and market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Apple?

People want to know Apple (AAPL) stock price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, analyzing market trends, and assessing economic indicators. Real-time pricing helps investors respond to news, earnings reports, and market volatility that could impact their financial positions.

Napoved cene za kriptovaluto Apple

Napoved cene Apple (AAPLON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AAPLON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Apple (AAPLON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Apple lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Apple v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AAPLON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Apple.

O Apple

AAPLON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate transactions and exchanges on a decentralized platform, providing users with a secure and efficient means of conducting digital trades. The primary role of AAPLON is to serve as a medium of exchange, enabling users to transact and interact within the digital ecosystem. It employs a consensus mechanism for transaction verification, ensuring the integrity and security of the system. The supply and issuance model of AAPLON is based on predefined algorithms, which are designed to maintain the stability and sustainability of the asset. This crypto asset is typically used in various digital transactions, including but not limited to, online purchases, peer-to-peer payments, and digital asset trading.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Apple

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Apple? Nakup AAPLON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Apple. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Apple (AAPLON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 10.44K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Apple bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Apple (AAPLON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Apple

Z lastništvom kriptovalute Apple se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Apple (AAPLON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Apple (AAPLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Apple Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Apple razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Apple spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Apple

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Apple?
Če bi kriptovaluta Apple rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Apple.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:24 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Apple

AAPLON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na AAPLON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AAPLON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Apple (AAPLON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Apple v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
AAPLON/USDT
$269.02
$269.02
-0.77%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.3999

$0.00004362

$0.000016700

$0.22520

$0.000000002860

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz AAPLON v USD

Znesek

AAPLON
AAPLON
USD
USD

1 AAPLON = 269.02 USD