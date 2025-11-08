Današnja cena Apple

Današnja cena kriptovalute Apple (AAPLON) v živo je $ 269.02, s spremembo 0.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AAPLON v USD je $ 269.02 na AAPLON.

Kriptovaluta Apple je trenutno na #1649. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.81M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.44K AAPLON. V zadnjih 24 urah se je AAPLON trgovalo med $ 267.25 (najnižje) in $ 280.69 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 284.4314753094952, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 226.40537622338067.

V kratkoročni uspešnosti se je AAPLON premaknil -0.38% v zadnji uri in -1.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 61.79K.

Tržne informacije Apple (AAPLON)

Uvrstitev No.1649 Tržna kapitalizacija $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Volumen (24H) $ 61.79K$ 61.79K $ 61.79K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Zaloga v obtoku 10.44K 10.44K 10.44K Skupna ponudba 10,438.12839812 10,438.12839812 10,438.12839812 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Apple je $ 2.81M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 61.79K. Obstoječa ponudba AAPLON je 10.44K, skupna ponudba pa znaša 10438.12839812. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.81M.