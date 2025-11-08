Današnja cena 888Coin

Današnja cena kriptovalute 888Coin (發發發) v živo je $ 0.0000076, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 發發發 v USD je $ 0.0000076 na 發發發.

Kriptovaluta 888Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,727.2, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 884.73M 發發發. V zadnjih 24 urah se je 發發發 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00032946, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000076.

V kratkoročni uspešnosti se je 發發發 premaknil -- v zadnji uri in -19.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 888Coin (發發發)

Tržna kapitalizacija $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Zaloga v obtoku 884.73M 884.73M 884.73M Skupna ponudba 884,730,254.94 884,730,254.94 884,730,254.94

Trenutna tržna kapitalizacija 888Coin je $ 6.73K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 發發發 je 884.73M, skupna ponudba pa znaša 884730254.94. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.73K.