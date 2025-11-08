Današnja cena kriptovalute 888Coin v živo je 0.0000076 USD. Tržna kapitalizacija 發發發 je 6,727.2 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 發發發 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute 888Coin v živo je 0.0000076 USD. Tržna kapitalizacija 發發發 je 6,727.2 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 發發發 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute 888Coin (發發發) v živo je $ 0.0000076, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 發發發 v USD je $ 0.0000076 na 發發發.
Kriptovaluta 888Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,727.2, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 884.73M 發發發. V zadnjih 24 urah se je 發發發 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00032946, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000076.
V kratkoročni uspešnosti se je 發發發 premaknil -- v zadnji uri in -19.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije 888Coin (發發發)
$ 6.73K
--
$ 6.73K
884.73M
884,730,254.94
Trenutna tržna kapitalizacija 888Coin je $ 6.73K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 發發發 je 884.73M, skupna ponudba pa znaša 884730254.94. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.73K.
Zgodovina cene 888Coin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0
$ 0.00032946
$ 0.0000076
--
-19.44%
-19.44%
Zgodovina cen 888Coin (發發發) v USD
Danes je bila sprememba cene 888Coin v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene 888Coin v USD $ -0.0000028141. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene 888Coin v USD $ -0.0000029169. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene 888Coin v USD $ -0.000006185547612589095.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
--
30 dni
$ -0.0000028141
-37.02%
60 dni
$ -0.0000029169
-38.38%
90 dni
$ -0.000006185547612589095
-44.86%
Napoved cene za kriptovaluto 888Coin
Napoved cene 888Coin (發發發) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 發發發 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 888Coin (發發發) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena 888Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 888Coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 發發發 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 888Coin.
Kaj je 888Coin (發發發)
Repeating a number amplifies its symbolic meaning. 8 = wealth 88 = double wealth 888 (發發發) = ultimate or overflowing fortune
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta 888Coin?
Če bi kriptovaluta 888Coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 888Coin.
Koliko je kriptovaluta 888Coin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute 888Coin je $ 0.0000076. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta 888Coin še vedno dobra naložba?
888Coin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v 發發發, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto 888Coin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto 888Coin v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute 888Coin?
Cena kriptovalute 發發發 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute 888Coin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena 發發發.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute 888Coin?
Na ceno 發發發 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,955.15
+1.14%
ETH
3,401.73
+3.16%
SOL
158.58
+2.03%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1784
+7.84%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za 發發發 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par 發發發/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute 888Coin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute 888Coin letos rasla?
Cena kriptovalute 888Coin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute 888Coin (發發發).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:54:25 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti 888Coin (發發發)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.