Odkrijte ključne vpoglede v 589 (589), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:43:50 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen 589 (589)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 589 (589), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 536.12K
Skupna ponudba:
$ 5.89B
Razpoložljivi obtok:
$ 5.29B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 597.27K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00049429
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00009045
Trenutna cena:
$ 0.00010123
Informacije o 589 (589)

The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement

Uradna spletna stran:
https://www.589onxrpl.com/
Bela knjiga:
https://www.589onxrpl.com/#road-map

Tokenomika 589 (589): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike 589 (589) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov 589, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 589.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 589, raziščite ceno žetona 589 v živo!

Napoved cene 589

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 589? Naša stran za napovedovanje cen 589 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

