The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement
Tokenomika 589 (589): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike 589 (589) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov 589, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 589.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko 589, raziščite ceno žetona 589 v živo!
