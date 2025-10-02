Tokenomika 4GENTIC (4GS)

Odkrijte ključne vpoglede v 4GENTIC (4GS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:36:39 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen 4GENTIC (4GS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 4GENTIC (4GS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 25.10K
Skupna ponudba:
$ 988.13M
Razpoložljivi obtok:
$ 988.13M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 25.10K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00338209
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002325
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o 4GENTIC (4GS)

The First Agent-to-Agent Data Brokerage Protocol For Upstream Source Intelligence

  1. Executive Summary In a digital landscape increasingly dominated by AI agents, access to authentic source data has become the new digital gold. The 4GS Protocol introduces a groundbreaking paradigm: the first-ever Agent-to-Agent (A2A) Data Brokerage system, specifically designed to capture, process, and distribute genuine source intelligence from fragmented data sources. Through a sophisticated network of AI agents working together, the protocol monitors, captures, and aggregates data across multiple platforms. This cross-platform approach ensures capture of authentic community signals at their source, rather than relying on downstream information. Our upstream data collection and distribution system allows AI agents to tap into interactions, decisions, and insights that are typically difficult to capture effectively. 4GS serves as a crucial upstream data provider in the AI agent ecosystem, ensuring that downstream agents, humans, and organizations can leverage unique source data effectively. 4GS not only delivers raw data but also performs semantic aggregations to produce context-aware insights, enabling users to make informed decisions. 4GS addresses a fundamental challenge in the AI industry by providing scalable access to authentic, real-time human intelligence through both raw data and actionable insights.
Uradna spletna stran:
https://4gentic.com/
Bela knjiga:
https://4gentic.com/assets/docs/Litepaper_4GS_Protocol.pdf

Tokenomika 4GENTIC (4GS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike 4GENTIC (4GS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov 4GS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 4GS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 4GS, raziščite ceno žetona 4GS v živo!

Napoved cene 4GS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 4GS? Naša stran za napovedovanje cen 4GS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

