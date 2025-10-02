Tokenomika 47th POTUS (TRUMP47)

Tokenomika 47th POTUS (TRUMP47)

Odkrijte ključne vpoglede v 47th POTUS (TRUMP47), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen 47th POTUS (TRUMP47)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 47th POTUS (TRUMP47), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 33.98K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 33.98K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00824892
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o 47th POTUS (TRUMP47)

They tried to take him down, throwing every obstacle in his path, but he fought relentlessly and emerged victorious. Against all odds, Donald J. Trump, the 47th President of the United States, is coming back stronger than ever. He’s ready to take on the corrupt establishment and restore the nation’s founding principles. Brace yourselves Trump is here to Save America and lead it toward a future of prosperity, freedom, and true patriotism! The people’s voice will be heard again.

Uradna spletna stran:
https://trump47president.xyz/
Bela knjiga:
https://trump47president.xyz/

Tokenomika 47th POTUS (TRUMP47): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike 47th POTUS (TRUMP47) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TRUMP47, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRUMP47.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Napoved cene TRUMP47

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TRUMP47? Naša stran za napovedovanje cen TRUMP47 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

