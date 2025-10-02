Tokenomika 42069COIN (42069COIN)

Odkrijte ključne vpoglede v 42069COIN (42069COIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:03:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen 42069COIN (42069COIN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 42069COIN (42069COIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 21.49K
Skupna ponudba:
$ 999.64M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.64M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 21.49K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00031376
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00001612
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o 42069COIN (42069COIN)

The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve.

Uradna spletna stran:
https://www.42069coin.xyz/

Tokenomika 42069COIN (42069COIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike 42069COIN (42069COIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov 42069COIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 42069COIN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 42069COIN, raziščite ceno žetona 42069COIN v živo!

Napoved cene 42069COIN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 42069COIN? Naša stran za napovedovanje cen 42069COIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti