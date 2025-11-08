Današnja cena kriptovalute 401jK v živo je 0.01060159 USD. Tržna kapitalizacija 401JK je 10,595,070 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 401JK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute 401jK v živo je 0.01060159 USD. Tržna kapitalizacija 401JK je 10,595,070 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 401JK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute 401jK (401JK) v živo je $ 0.01060159, s spremembo 10.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 401JK v USD je $ 0.01060159 na 401JK.
Kriptovaluta 401jK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,595,070, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.34M 401JK. V zadnjih 24 urah se je 401JK trgovalo med $ 0.00909005 (najnižje) in $ 0.01094809 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01195204, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00007399.
V kratkoročni uspešnosti se je 401JK premaknil -0.59% v zadnji uri in +87.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije 401jK (401JK)
$ 10.60M
$ 10.60M$ 10.60M
--
----
$ 10.60M
$ 10.60M$ 10.60M
999.34M
999.34M 999.34M
999,343,162.006817
999,343,162.006817 999,343,162.006817
Trenutna tržna kapitalizacija 401jK je $ 10.60M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 401JK je 999.34M, skupna ponudba pa znaša 999343162.006817. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.60M.
Zgodovina cene 401jK, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00909005
$ 0.00909005$ 0.00909005
24H Nizka
$ 0.01094809
$ 0.01094809$ 0.01094809
24H Visoka
$ 0.00909005
$ 0.00909005$ 0.00909005
$ 0.01094809
$ 0.01094809$ 0.01094809
$ 0.01195204
$ 0.01195204$ 0.01195204
$ 0.00007399
$ 0.00007399$ 0.00007399
-0.59%
+10.62%
+87.88%
+87.88%
Zgodovina cen 401jK (401JK) v USD
Danes je bila sprememba cene 401jK v USD $ +0.00101774. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene 401jK v USD $ +0.0216190475. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene 401jK v USD $ +0.8404584264. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene 401jK v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00101774
+10.62%
30 dni
$ +0.0216190475
+203.92%
60 dni
$ +0.8404584264
+7,927.66%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto 401jK
Napoved cene 401jK (401JK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 401JK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 401jK (401JK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena 401jK lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 401jK v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 401JK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 401jK.
Kaj je 401jK (401JK)
The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.
Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.
The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.
Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Če bi kriptovaluta 401jK rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 401jK.
Koliko je kriptovaluta 401jK vredna danes?
Današnja cena kriptovalute 401jK je $ 0.01060159. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta 401jK še vedno dobra naložba?
401jK ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v 401JK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto 401jK?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto 401jK v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute 401jK?
Cena kriptovalute 401JK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute 401jK v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena 401JK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute 401jK?
Na ceno 401JK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,472.61
+1.65%
ETH
3,445.37
+4.48%
SOL
160.79
+3.46%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1201
+2.50%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za 401JK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par 401JK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute 401jK gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute 401jK letos rasla?
Cena kriptovalute 401jK bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute 401jK (401JK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:44:51 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti 401jK (401JK)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.