Današnja cena kriptovalute 401jK v živo je 0.01060159 USD. Tržna kapitalizacija 401JK je 10,595,070 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 401JK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o 401JK

Informacije o ceni 401JK

Kaj je 401JK

Uradna spletna stran 401JK

Tokenomika 401JK

Napoved cen 401JK

401jK Logotip

401jK Cena (401JK)

Nerazporejeno

Cena 1 401JK v USD v živo:

$0.01059015
+10.20%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
401jK (401JK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:44:51 (UTC+8)

Današnja cena 401jK

Današnja cena kriptovalute 401jK (401JK) v živo je $ 0.01060159, s spremembo 10.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 401JK v USD je $ 0.01060159 na 401JK.

Kriptovaluta 401jK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,595,070, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.34M 401JK. V zadnjih 24 urah se je 401JK trgovalo med $ 0.00909005 (najnižje) in $ 0.01094809 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01195204, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00007399.

V kratkoročni uspešnosti se je 401JK premaknil -0.59% v zadnji uri in +87.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 401jK (401JK)

$ 10.60M
--
$ 10.60M
999.34M
999,343,162.006817
Trenutna tržna kapitalizacija 401jK je $ 10.60M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 401JK je 999.34M, skupna ponudba pa znaša 999343162.006817. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.60M.

Zgodovina cene 401jK, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00909005
24H Nizka
$ 0.01094809
24H Visoka

$ 0.00909005
$ 0.01094809
$ 0.01195204
$ 0.00007399
-0.59%

+10.62%

+87.88%

+87.88%

Zgodovina cen 401jK (401JK) v USD

Danes je bila sprememba cene 401jK v USD $ +0.00101774.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene 401jK v USD $ +0.0216190475.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene 401jK v USD $ +0.8404584264.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene 401jK v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00101774+10.62%
30 dni$ +0.0216190475+203.92%
60 dni$ +0.8404584264+7,927.66%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto 401jK

Napoved cene 401jK (401JK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 401JK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 401jK (401JK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena 401jK lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 401jK v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 401JK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 401jK.

Kaj je 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir 401jK (401JK)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o 401jK

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta 401jK?
Če bi kriptovaluta 401jK rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 401jK.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:44:51 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti 401jK (401JK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated

Raziščite več o kriptovaluti 401jK

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.