Današnja cena 401jK

Današnja cena kriptovalute 401jK (401JK) v živo je $ 0.01060159, s spremembo 10.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 401JK v USD je $ 0.01060159 na 401JK.

Kriptovaluta 401jK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,595,070, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.34M 401JK. V zadnjih 24 urah se je 401JK trgovalo med $ 0.00909005 (najnižje) in $ 0.01094809 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01195204, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00007399.

V kratkoročni uspešnosti se je 401JK premaknil -0.59% v zadnji uri in +87.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 401jK (401JK)

Tržna kapitalizacija $ 10.60M$ 10.60M $ 10.60M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.60M$ 10.60M $ 10.60M Zaloga v obtoku 999.34M 999.34M 999.34M Skupna ponudba 999,343,162.006817 999,343,162.006817 999,343,162.006817

