Današnja cena 24K Gold PEPE

Današnja cena kriptovalute 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) v živo je --, s spremembo 1.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOLDPEPE v USD je -- na GOLDPEPE.

Kriptovaluta 24K Gold PEPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 74,353, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.96M GOLDPEPE. V zadnjih 24 urah se je GOLDPEPE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GOLDPEPE premaknil -- v zadnji uri in -18.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Trenutna tržna kapitalizacija 24K Gold PEPE je $ 74.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOLDPEPE je 999.96M, skupna ponudba pa znaša 999959785.275677. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 74.35K.