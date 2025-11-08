BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute 24K Gold PEPE v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija GOLDPEPE je 74,353 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GOLDPEPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GOLDPEPE

Informacije o ceni GOLDPEPE

Kaj je GOLDPEPE

Tokenomika GOLDPEPE

Napoved cen GOLDPEPE

24K Gold PEPE Cena (GOLDPEPE)

Cena 1 GOLDPEPE v USD v živo:

Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Live Price Chart
Današnja cena 24K Gold PEPE

Današnja cena kriptovalute 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) v živo je --, s spremembo 1.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOLDPEPE v USD je -- na GOLDPEPE.

Kriptovaluta 24K Gold PEPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 74,353, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.96M GOLDPEPE. V zadnjih 24 urah se je GOLDPEPE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GOLDPEPE premaknil -- v zadnji uri in -18.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

$ 74.35K
--
$ 74.35K
999.96M
999,959,785.275677
Trenutna tržna kapitalizacija 24K Gold PEPE je $ 74.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOLDPEPE je 999.96M, skupna ponudba pa znaša 999959785.275677. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 74.35K.

Zgodovina cene 24K Gold PEPE, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

-1.22%

-18.90%

-18.90%

Zgodovina cen 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) v USD

Danes je bila sprememba cene 24K Gold PEPE v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene 24K Gold PEPE v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene 24K Gold PEPE v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene 24K Gold PEPE v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-1.22%
30 dni$ 0-35.82%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto 24K Gold PEPE

Napoved cene 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOLDPEPE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena 24K Gold PEPE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 24K Gold PEPE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GOLDPEPE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 24K Gold PEPE.

Kaj je 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o 24K Gold PEPE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta 24K Gold PEPE?
Če bi kriptovaluta 24K Gold PEPE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 24K Gold PEPE.
Pomembne panožne novosti 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti 24K Gold PEPE

