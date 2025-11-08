Današnja cena kriptovalute 200Million v živo je 0.000592 USD. Tržna kapitalizacija 200M je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz 200M v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute 200Million v živo je 0.000592 USD. Tržna kapitalizacija 200M je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz 200M v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute 200Million (200M) v živo je $ 0.000592, s spremembo 81.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 200M v USD je $ 0.000592 na 200M.
Kriptovaluta 200Million je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- 200M. V zadnjih 24 urah se je 200M trgovalo med $ 0.000326 (najnižje) in $ 0.0015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je 200M premaknil -15.79% v zadnji uri in -86.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.28K.
Tržne informacije 200Million (200M)
--
----
$ 1.28K
$ 1.28K$ 1.28K
$ 592.00K
$ 592.00K$ 592.00K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija 200Million je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.28K. Obstoječa ponudba 200M je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 592.00K.
Zgodovina cene 200Million, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000326
$ 0.000326$ 0.000326
24H Nizka
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
24H Visoka
$ 0.000326
$ 0.000326$ 0.000326
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
--
----
--
----
-15.79%
+81.59%
-86.74%
-86.74%
Zgodovina cen 200Million (200M) v USD
Sledite spremembam cen 200Million za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00026599
+81.59%
30 dni
$ -0.005283
-89.93%
60 dni
$ -0.004408
-88.16%
90 dni
$ -0.004408
-88.16%
Današnja sprememba cene 200Million
Danes je 200M zabeležil spremembo $ +0.00026599 (+81.59%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene 200Million
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.005283 (-89.93%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene 200Million
Če pogled razširimo na 60 dni, se je 200M spremenil za $ -0.004408 (-88.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene 200Million
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.004408 (-88.16%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen 200Million (200M) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto 200Million
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute 200Million, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute 200Million?
Several key factors influence 200Million (200M) token prices:
Market Sentiment: Investor confidence, community support, and overall crypto market trends affect valuation.
Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration increase value.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.
Development Progress: Team updates, roadmap milestones, and technical improvements impact investor interest.
External Factors: Regulatory news, Bitcoin correlation, and broader economic conditions influence all crypto prices.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute 200Million?
People want to know 200Million token price today because they are investors or potential buyers tracking their investment value. Real-time price data helps them make informed trading decisions, assess portfolio performance, monitor market trends, and determine optimal buy/sell timing. Price transparency is crucial for cryptocurrency investment strategies.
Napoved cene za kriptovaluto 200Million
Napoved cene 200Million (200M) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 200M v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 200Million (200M) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena 200Million lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 200Million v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 200M za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 200Million.
O 200Million
200M is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, 200M's primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a utility token. It is used to incentivize and reward user participation, and can be used for various transactions and operations within its native platform. The token's issuance and supply model follow the standard protocols of Ethereum-based tokens, with a fixed supply that was determined at the time of its launch. 200M's value and utility are intrinsically tied to the health and activity of its native platform, making it a vital component of its respective digital ecosystem.
200M is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, 200M's primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a utility token. It is used to incentivize and reward user participation, and can be used for various transactions and operations within its native platform. The token's issuance and supply model follow the standard protocols of Ethereum-based tokens, with a fixed supply that was determined at the time of its launch. 200M's value and utility are intrinsically tied to the health and activity of its native platform, making it a vital component of its respective digital ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto 200Million
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto 200Million? Nakup 200M je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute 200Million. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute 200Million (200M).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in 200Million bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto 200Million
Z lastništvom kriptovalute 200Million se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun.
It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan.
The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.
$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun.
It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan.
The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.
200Million Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje 200Million razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o 200Million
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta 200Million?
Če bi kriptovaluta 200Million rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 200Million.
Koliko je kriptovaluta 200Million vredna danes?
Današnja cena kriptovalute 200Million je $ 0.000592. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta 200Million še vedno dobra naložba?
200Million ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v 200M, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto 200Million?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto 200Million v vrednosti $ 1.28K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute 200Million?
Cena kriptovalute 200M se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute 200Million v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena 200M.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute 200Million?
Na ceno 200M vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,968.25
+1.15%
ETH
3,403.13
+3.20%
SOL
158.67
+2.09%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1755
+7.57%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za 200M na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par 200M/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute 200Million gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute 200Million letos rasla?
Cena kriptovalute 200Million bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute 200Million (200M).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:54:11 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti 200Million (200M)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.