Današnja cena 200Million

Današnja cena kriptovalute 200Million (200M) v živo je $ 0.000592, s spremembo 81.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 200M v USD je $ 0.000592 na 200M.

Kriptovaluta 200Million je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- 200M. V zadnjih 24 urah se je 200M trgovalo med $ 0.000326 (najnižje) in $ 0.0015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je 200M premaknil -15.79% v zadnji uri in -86.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.28K.

Tržne informacije 200Million (200M)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 592.00K$ 592.00K $ 592.00K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija 200Million je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.28K. Obstoječa ponudba 200M je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 592.00K.