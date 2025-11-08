BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute 200Million v živo je 0.000592 USD. Tržna kapitalizacija 200M je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz 200M v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute 200Million v živo je 0.000592 USD. Tržna kapitalizacija 200M je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz 200M v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o 200M

Informacije o ceni 200M

Kaj je 200M

Uradna spletna stran 200M

Tokenomika 200M

Napoved cen 200M

Zgodovina 200M

200M Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute 200M v fiat

Spot 200M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

200Million Logotip

Cena 200Million(200M)

Cena 1 200M v USD v živo:

$0.000592
$0.000592$0.000592
+81.59%1D
USD
200Million (200M) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:54:11 (UTC+8)

Današnja cena 200Million

Današnja cena kriptovalute 200Million (200M) v živo je $ 0.000592, s spremembo 81.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 200M v USD je $ 0.000592 na 200M.

Kriptovaluta 200Million je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- 200M. V zadnjih 24 urah se je 200M trgovalo med $ 0.000326 (najnižje) in $ 0.0015 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je 200M premaknil -15.79% v zadnji uri in -86.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.28K.

Tržne informacije 200Million (200M)

--
----

$ 1.28K
$ 1.28K$ 1.28K

$ 592.00K
$ 592.00K$ 592.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija 200Million je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.28K. Obstoječa ponudba 200M je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 592.00K.

Zgodovina cene 200Million, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000326
$ 0.000326$ 0.000326
24H Nizka
$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015
24H Visoka

$ 0.000326
$ 0.000326$ 0.000326

$ 0.0015
$ 0.0015$ 0.0015

--
----

--
----

-15.79%

+81.59%

-86.74%

-86.74%

Zgodovina cen 200Million (200M) v USD

Sledite spremembam cen 200Million za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00026599+81.59%
30 dni$ -0.005283-89.93%
60 dni$ -0.004408-88.16%
90 dni$ -0.004408-88.16%
Današnja sprememba cene 200Million

Danes je 200M zabeležil spremembo $ +0.00026599 (+81.59%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene 200Million

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.005283 (-89.93%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene 200Million

Če pogled razširimo na 60 dni, se je 200M spremenil za $ -0.004408 (-88.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene 200Million

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.004408 (-88.16%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen 200Million (200M) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen 200Million.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto 200Million

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute 200Million, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute 200Million?

Several key factors influence 200Million (200M) token prices:

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and market demand drive price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, community support, and overall crypto market trends affect valuation.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration increase value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Development Progress: Team updates, roadmap milestones, and technical improvements impact investor interest.

External Factors: Regulatory news, Bitcoin correlation, and broader economic conditions influence all crypto prices.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute 200Million?

People want to know 200Million token price today because they are investors or potential buyers tracking their investment value. Real-time price data helps them make informed trading decisions, assess portfolio performance, monitor market trends, and determine optimal buy/sell timing. Price transparency is crucial for cryptocurrency investment strategies.

Napoved cene za kriptovaluto 200Million

Napoved cene 200Million (200M) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 200M v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 200Million (200M) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena 200Million lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 200Million v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 200M za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 200Million.

O 200Million

200M is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. As an ERC-20 token, 200M's primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a utility token. It is used to incentivize and reward user participation, and can be used for various transactions and operations within its native platform. The token's issuance and supply model follow the standard protocols of Ethereum-based tokens, with a fixed supply that was determined at the time of its launch. 200M's value and utility are intrinsically tied to the health and activity of its native platform, making it a vital component of its respective digital ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto 200Million

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto 200Million? Nakup 200M je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute 200Million. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute 200Million (200M).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in 200Million bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu 200Million (200M)

Kaj lahko storite s kriptovaluto 200Million

Z lastništvom kriptovalute 200Million se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup 200Million (200M) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje 200Million razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna 200Million spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o 200Million

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta 200Million?
Če bi kriptovaluta 200Million rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute 200Million.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:54:11 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti 200Million (200M)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti 200Million

200M USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na 200M z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami 200M USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte 200Million (200M) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute 200Million v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
200M/USDT
$0.000592
$0.000592$0.000592
+81.59%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3328
$0.3328$0.3328

+565.60%

Flux

Flux

FLUX

$0.27718
$0.27718$0.27718

+153.52%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01169
$0.01169$0.01169

+85.55%

0G

0G

0G

$1.704
$1.704$1.704

+63.21%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009546
$0.000009546$0.000009546

+59.10%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz 200M v USD

Znesek

200M
200M
USD
USD

1 200M = 0.000592 USD