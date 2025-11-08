Današnja cena 2004 PEPE

Današnja cena kriptovalute 2004 PEPE (BOG) v živo je $ 0.00000677, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOG v USD je $ 0.00000677 na BOG.

Kriptovaluta 2004 PEPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,748.42, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.00M BOG. V zadnjih 24 urah se je BOG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00059169, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000064.

V kratkoročni uspešnosti se je BOG premaknil -- v zadnji uri in -16.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 2004 PEPE (BOG)

Tržna kapitalizacija $ 6.75K$ 6.75K $ 6.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.75K$ 6.75K $ 6.75K Zaloga v obtoku 997.00M 997.00M 997.00M Skupna ponudba 997,001,510.49171 997,001,510.49171 997,001,510.49171

