Današnja cena R0AR TOKEN v živo je 0.01269 USD. Spremljajte posodobitve cen 1R0R v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen 1R0R.

R0AR TOKEN Logotip

Cena R0AR TOKEN(1R0R)

Cena 1 1R0R v USD v živo:

$0.01269
$0.01269$0.01269
-1.70%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:28:32 (UTC+8)

Informacije o ceni R0AR TOKEN (1R0R) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01264
$ 0.01264$ 0.01264
24H Nizka
$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319
24H Visoka

$ 0.01264
$ 0.01264$ 0.01264

$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

0.00%

-1.70%

-26.61%

-26.61%

Cena R0AR TOKEN (1R0R) v realnem času je $ 0.01269. V zadnjih 24 urah se je 1R0R trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.01264 in najvišjo vrednostjo $ 0.01319, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena 1R0R v vseh časov je $ 0.05359728874422925, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.003689277531738991.

Kratkoročna uspešnost 1R0R se je v zadnji uri spremenila za 0.00%, v 24 urah -1.70% in v 7 dneh -26.61%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
----

$ 10.46K
$ 10.46K$ 10.46K

$ 126.90M
$ 126.90M$ 126.90M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija R0AR TOKEN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 10.46K. Obstoječa ponudba 1R0R je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000010. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 126.90M.

Zgodovina cen R0AR TOKEN (1R0R) v USD

Sledite spremembam cen R0AR TOKEN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0002195-1.70%
30 dni$ -0.02233-63.77%
60 dni$ -0.00795-38.52%
90 dni$ -0.00791-38.40%
Današnja sprememba cene R0AR TOKEN

Danes je 1R0R zabeležil spremembo $ -0.0002195 (-1.70%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene R0AR TOKEN

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02233 (-63.77%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene R0AR TOKEN

Če pogled razširimo na 60 dni, se je 1R0R spremenil za $ -0.00795 (-38.52%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene R0AR TOKEN

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00791 (-38.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen R0AR TOKEN (1R0R) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen R0AR TOKEN.

Kaj je R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito R0AR TOKEN upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost 1R0Rzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o R0AR TOKEN v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo R0AR TOKEN nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene R0AR TOKEN (USD)

Koliko bo R0AR TOKEN (1R0R) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v R0AR TOKEN (1R0R) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za R0AR TOKEN.

Preverite napoved cene R0AR TOKEN zdaj!

Tokenomika R0AR TOKEN (1R0R)

Z razumevanjem tokenomike R0AR TOKEN (1R0R) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko 1R0R zdaj!

Kako kupiti R0AR TOKEN (1R0R)

Iščete kako kupiti R0AR TOKEN? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite R0AR TOKEN na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

1R0R v lokalne valute

1 R0AR TOKEN (1R0R) v VND
333.93735
1 R0AR TOKEN (1R0R) v AUD
A$0.0191619
1 R0AR TOKEN (1R0R) v GBP
0.0093906
1 R0AR TOKEN (1R0R) v EUR
0.0107865
1 R0AR TOKEN (1R0R) v USD
$0.01269
1 R0AR TOKEN (1R0R) v MYR
RM0.053298
1 R0AR TOKEN (1R0R) v TRY
0.5289192
1 R0AR TOKEN (1R0R) v JPY
¥1.89081
1 R0AR TOKEN (1R0R) v ARS
ARS$18.1026657
1 R0AR TOKEN (1R0R) v RUB
1.0452753
1 R0AR TOKEN (1R0R) v INR
1.1259837
1 R0AR TOKEN (1R0R) v IDR
Rp211.4999154
1 R0AR TOKEN (1R0R) v KRW
17.8732305
1 R0AR TOKEN (1R0R) v PHP
0.7350048
1 R0AR TOKEN (1R0R) v EGP
￡E.0.6068358
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BRL
R$0.0676377
1 R0AR TOKEN (1R0R) v CAD
C$0.0176391
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BDT
1.5437385
1 R0AR TOKEN (1R0R) v NGN
18.6342498
1 R0AR TOKEN (1R0R) v COP
$49.3774245
1 R0AR TOKEN (1R0R) v ZAR
R.0.2189025
1 R0AR TOKEN (1R0R) v UAH
0.5233356
1 R0AR TOKEN (1R0R) v TZS
T.Sh.31.17933
1 R0AR TOKEN (1R0R) v VES
Bs2.34765
1 R0AR TOKEN (1R0R) v CLP
$12.20778
1 R0AR TOKEN (1R0R) v PKR
Rs3.5897472
1 R0AR TOKEN (1R0R) v KZT
6.9457446
1 R0AR TOKEN (1R0R) v THB
฿0.4116636
1 R0AR TOKEN (1R0R) v TWD
NT$0.385776
1 R0AR TOKEN (1R0R) v AED
د.إ0.0465723
1 R0AR TOKEN (1R0R) v CHF
Fr0.0100251
1 R0AR TOKEN (1R0R) v HKD
HK$0.0987282
1 R0AR TOKEN (1R0R) v AMD
֏4.8620466
1 R0AR TOKEN (1R0R) v MAD
.د.م0.115479
1 R0AR TOKEN (1R0R) v MXN
$0.2337498
1 R0AR TOKEN (1R0R) v SAR
ريال0.0474606
1 R0AR TOKEN (1R0R) v ETB
Br1.8348471
1 R0AR TOKEN (1R0R) v KES
KSh1.6396749
1 R0AR TOKEN (1R0R) v JOD
د.أ0.00899721
1 R0AR TOKEN (1R0R) v PLN
0.0460647
1 R0AR TOKEN (1R0R) v RON
лв0.0549477
1 R0AR TOKEN (1R0R) v SEK
kr0.1191591
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BGN
лв0.0210654
1 R0AR TOKEN (1R0R) v HUF
Ft4.2047046
1 R0AR TOKEN (1R0R) v CZK
0.262683
1 R0AR TOKEN (1R0R) v KWD
د.ك0.00388314
1 R0AR TOKEN (1R0R) v ILS
0.041877
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BOB
Bs0.087561
1 R0AR TOKEN (1R0R) v AZN
0.021573
1 R0AR TOKEN (1R0R) v TJS
SM0.1181439
1 R0AR TOKEN (1R0R) v GEL
0.0345168
1 R0AR TOKEN (1R0R) v AOA
Kz11.6102079
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BHD
.د.ب0.00477144
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BMD
$0.01269
1 R0AR TOKEN (1R0R) v DKK
kr0.0808353
1 R0AR TOKEN (1R0R) v HNL
L0.3328587
1 R0AR TOKEN (1R0R) v MUR
0.574857
1 R0AR TOKEN (1R0R) v NAD
$0.2185218
1 R0AR TOKEN (1R0R) v NOK
kr0.1265193
1 R0AR TOKEN (1R0R) v NZD
$0.0216999
1 R0AR TOKEN (1R0R) v PAB
B/.0.01269
1 R0AR TOKEN (1R0R) v PGK
K0.0536787
1 R0AR TOKEN (1R0R) v QAR
ر.ق0.0461916
1 R0AR TOKEN (1R0R) v RSD
дин.1.2665889
1 R0AR TOKEN (1R0R) v UZS
soʻm152.8915311
1 R0AR TOKEN (1R0R) v ALL
L1.0459098
1 R0AR TOKEN (1R0R) v ANG
ƒ0.0227151
1 R0AR TOKEN (1R0R) v AWG
ƒ0.022842
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BBD
$0.02538
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BAM
KM0.0210654
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BIF
Fr37.32129
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BND
$0.0162432
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BSD
$0.01269
1 R0AR TOKEN (1R0R) v JMD
$2.0375064
1 R0AR TOKEN (1R0R) v KHR
50.9638014
1 R0AR TOKEN (1R0R) v KMF
Fr5.31711
1 R0AR TOKEN (1R0R) v LAK
275.8695597
1 R0AR TOKEN (1R0R) v LKR
Rs3.8372022
1 R0AR TOKEN (1R0R) v MDL
L0.2121768
1 R0AR TOKEN (1R0R) v MGA
Ar56.6517132
1 R0AR TOKEN (1R0R) v MOP
P0.1016469
1 R0AR TOKEN (1R0R) v MVR
0.194157
1 R0AR TOKEN (1R0R) v MWK
MK21.993039
1 R0AR TOKEN (1R0R) v MZN
MT0.810891
1 R0AR TOKEN (1R0R) v NPR
Rs1.803249
1 R0AR TOKEN (1R0R) v PYG
89.36298
1 R0AR TOKEN (1R0R) v RWF
Fr18.38781
1 R0AR TOKEN (1R0R) v SBD
$0.1044387
1 R0AR TOKEN (1R0R) v SCR
0.1855278
1 R0AR TOKEN (1R0R) v SRD
$0.483489
1 R0AR TOKEN (1R0R) v SVC
$0.1109106
1 R0AR TOKEN (1R0R) v SZL
L0.2185218
1 R0AR TOKEN (1R0R) v TMT
m0.044415
1 R0AR TOKEN (1R0R) v TND
د.ت0.03682638
1 R0AR TOKEN (1R0R) v TTD
$0.0859113
1 R0AR TOKEN (1R0R) v UGX
Sh43.9074
1 R0AR TOKEN (1R0R) v XAF
Fr7.09371
1 R0AR TOKEN (1R0R) v XCD
$0.034263
1 R0AR TOKEN (1R0R) v XOF
Fr7.09371
1 R0AR TOKEN (1R0R) v XPF
Fr1.28169
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BWP
P0.1685232
1 R0AR TOKEN (1R0R) v BZD
$0.0255069
1 R0AR TOKEN (1R0R) v CVE
$1.1926062
1 R0AR TOKEN (1R0R) v DJF
Fr2.25882
1 R0AR TOKEN (1R0R) v DOP
$0.793125
1 R0AR TOKEN (1R0R) v DZD
د.ج1.6431012
1 R0AR TOKEN (1R0R) v FJD
$0.0285525
1 R0AR TOKEN (1R0R) v GNF
Fr110.33955
1 R0AR TOKEN (1R0R) v GTQ
Q0.0972054
1 R0AR TOKEN (1R0R) v GYD
$2.6536059
1 R0AR TOKEN (1R0R) v ISK
kr1.53549

R0AR TOKEN Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje R0AR TOKEN razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna R0AR TOKEN spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o R0AR TOKEN

Koliko je danes vreden R0AR TOKEN (1R0R)?
Cena 1R0R v živo v USD je 0.01269 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena 1R0R v USD?
Trenutna cena 1R0R v USD je $ 0.01269. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe R0AR TOKEN?
Tržna kapitalizacija za 1R0R je -- USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok 1R0R?
Razpoložljivi obtok 1R0R je -- USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini 1R0R?
1R0R je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.05359728874422925 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena 1R0R vseh časov (ATL)?
1R0R vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.003689277531738991 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja 1R0R?
24-urni volumen trgovanja v živo za 1R0R je $ 10.46K USD.
Bo 1R0R zrasel?
Cena 1R0R se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen 1R0R.
Pomembne panožne novosti R0AR TOKEN (1R0R)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Vroča novica

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025

Pomembni projekti, ki bodo lansirali žetone in airdrope v Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin se dvigne na 125.000 $! Zcash (ZEC) vodi skok zasebnih kovancev v najnovejšem kripto bikovskem teku

October 5, 2025
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

