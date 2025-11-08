BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute One More Game v živo je 0.000004441 USD. Tržna kapitalizacija 1MORE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz 1MORE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

One More Game Logotip

Cena One More Game(1MORE)

Cena 1 1MORE v USD v živo:

$0.000004441
+49.07%1D
USD
One More Game (1MORE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:56 (UTC+8)

Današnja cena One More Game

Današnja cena kriptovalute One More Game (1MORE) v živo je $ 0.000004441, s spremembo 49.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 1MORE v USD je $ 0.000004441 na 1MORE.

Kriptovaluta One More Game je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- 1MORE. V zadnjih 24 urah se je 1MORE trgovalo med $ 0.000002545 (najnižje) in $ 0.000006349 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je 1MORE premaknil 0.00% v zadnji uri in -31.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.71K.

Tržne informacije One More Game (1MORE)

$ 9.71K
$ 44.41K
10,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija One More Game je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.71K. Obstoječa ponudba 1MORE je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 44.41K.

Zgodovina cene One More Game, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000002545
24H Nizka
$ 0.000006349
24H Visoka

$ 0.000002545
$ 0.000006349
0.00%

+49.07%

-31.73%

-31.73%

Zgodovina cen One More Game (1MORE) v USD

Sledite spremembam cen One More Game za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000146186+49.07%
30 dni$ +0.000000893+25.16%
60 dni$ -0.012495559-99.97%
90 dni$ -0.012495559-99.97%
Današnja sprememba cene One More Game

Danes je 1MORE zabeležil spremembo $ +0.00000146186 (+49.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene One More Game

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.000000893 (+25.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene One More Game

Če pogled razširimo na 60 dni, se je 1MORE spremenil za $ -0.012495559 (-99.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene One More Game

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.012495559 (-99.97%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen One More Game (1MORE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen One More Game.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto One More Game

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute One More Game, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute One More Game?

Several key factors influence One More Game (1MORE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact 1MORE pricing.

Gaming Adoption: User growth, game popularity, and platform engagement drive demand for the token.

Utility & Use Cases: In-game purchases, staking rewards, and governance functions create token utility.

Supply Dynamics: Token burns, staking mechanisms, and release schedules affect circulating supply.

Partnerships: Collaborations with gaming studios, platforms, or major crypto projects boost credibility.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress influence investor confidence.

Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets impact price volatility.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming platforms.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings affect price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute One More Game?

People want to know One More Game (1MORE) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points for investments.

Profit/loss assessment - Current prices show unrealized gains or losses on existing positions.

Market sentiment analysis - Price trends indicate community confidence and project momentum.

Investment research - Price data helps evaluate the token's volatility and growth potential.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing significant price movements or opportunities.

Risk management - Current valuations help adjust position sizes and manage exposure levels.

Napoved cene za kriptovaluto One More Game

Napoved cene One More Game (1MORE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 1MORE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen One More Game (1MORE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena One More Game lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute One More Game v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 1MORE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute One More Game.

O One More Game

1MORE is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary function is to serve as a medium of exchange, enabling secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. 1MORE's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated at a predictable rate. This crypto asset is typically used for transactions within its native ecosystem, contributing to the liquidity and overall functionality of the platform. As with all cryptocurrencies, 1MORE's value and utility are determined by its acceptance and usage within the crypto community.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto One More Game

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto One More Game? Nakup 1MORE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute One More Game. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute One More Game (1MORE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in One More Game bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu One More Game (1MORE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto One More Game

Z lastništvom kriptovalute One More Game se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup One More Game (1MORE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje One More Game razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna One More Game spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o One More Game

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta One More Game?
Če bi kriptovaluta One More Game rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute One More Game.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:56 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti One More Game (1MORE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti One More Game

1MORE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na 1MORE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami 1MORE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte One More Game (1MORE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute One More Game v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
1MORE/USDT
$0.000004441
+49.07%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

