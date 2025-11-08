Današnja cena One More Game

Današnja cena kriptovalute One More Game (1MORE) v živo je $ 0.000004441, s spremembo 49.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 1MORE v USD je $ 0.000004441 na 1MORE.

Kriptovaluta One More Game je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- 1MORE. V zadnjih 24 urah se je 1MORE trgovalo med $ 0.000002545 (najnižje) in $ 0.000006349 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je 1MORE premaknil 0.00% v zadnji uri in -31.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.71K.

Tržne informacije One More Game (1MORE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 9.71K$ 9.71K $ 9.71K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 44.41K$ 44.41K $ 44.41K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija One More Game je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.71K. Obstoječa ponudba 1MORE je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 44.41K.