Današnja cena kriptovalute One More Game v živo je 0.000004441 USD. Tržna kapitalizacija 1MORE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz 1MORE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute One More Game (1MORE) v živo je $ 0.000004441, s spremembo 49.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 1MORE v USD je $ 0.000004441 na 1MORE.
Kriptovaluta One More Game je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- 1MORE. V zadnjih 24 urah se je 1MORE trgovalo med $ 0.000002545 (najnižje) in $ 0.000006349 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je 1MORE premaknil 0.00% v zadnji uri in -31.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.71K.
Tržne informacije One More Game (1MORE)
$ 9.71K
$ 44.41K
10,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija One More Game je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.71K. Obstoječa ponudba 1MORE je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 44.41K.
Zgodovina cene One More Game, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
0.00%
+49.07%
-31.73%
-31.73%
Zgodovina cen One More Game (1MORE) v USD
Sledite spremembam cen One More Game za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00000146186
+49.07%
30 dni
$ +0.000000893
+25.16%
60 dni
$ -0.012495559
-99.97%
90 dni
$ -0.012495559
-99.97%
Današnja sprememba cene One More Game
Danes je 1MORE zabeležil spremembo $ +0.00000146186 (+49.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene One More Game
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.000000893 (+25.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene One More Game
Če pogled razširimo na 60 dni, se je 1MORE spremenil za $ -0.012495559 (-99.97%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene One More Game
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.012495559 (-99.97%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen One More Game (1MORE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto One More Game
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute One More Game, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute One More Game?
Several key factors influence One More Game (1MORE) token prices:
Risk management - Current valuations help adjust position sizes and manage exposure levels.
Napoved cene za kriptovaluto One More Game
Napoved cene One More Game (1MORE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 1MORE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen One More Game (1MORE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena One More Game lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute One More Game v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 1MORE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute One More Game.
O One More Game
1MORE is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. Its primary function is to serve as a medium of exchange, enabling secure, peer-to-peer transactions across a decentralized network. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. 1MORE's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated at a predictable rate. This crypto asset is typically used for transactions within its native ecosystem, contributing to the liquidity and overall functionality of the platform. As with all cryptocurrencies, 1MORE's value and utility are determined by its acceptance and usage within the crypto community.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto One More Game
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto One More Game? Nakup 1MORE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute One More Game. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute One More Game (1MORE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in One More Game bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto One More Game
Z lastništvom kriptovalute One More Game se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup One More Game (1MORE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.
One More Game Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje One More Game razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o One More Game
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta One More Game?
Če bi kriptovaluta One More Game rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute One More Game.
Koliko je kriptovaluta One More Game vredna danes?
Današnja cena kriptovalute One More Game je $ 0.000004441. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta One More Game še vedno dobra naložba?
One More Game ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v 1MORE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto One More Game?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto One More Game v vrednosti $ 9.71K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute One More Game?
Cena kriptovalute 1MORE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute One More Game v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena 1MORE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute One More Game?
Na ceno 1MORE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,485.18
+1.67%
ETH
3,456.88
+4.83%
SOL
161.74
+4.07%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1207
+2.56%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za 1MORE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par 1MORE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute One More Game gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute One More Game letos rasla?
Cena kriptovalute One More Game bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute One More Game (1MORE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:56 (UTC+8)
