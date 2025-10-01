Tokenomika 1INCH (1INCH)

Tokenomika 1INCH (1INCH)

Odkrijte ključne vpoglede v 1INCH (1INCH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:10:26 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen 1INCH (1INCH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 1INCH (1INCH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 363.74M
$ 363.74M
Skupna ponudba:
$ 1.50B
$ 1.50B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.40B
$ 1.40B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 390.30M
$ 390.30M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 8.3
$ 8.3
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.1494993160665512
$ 0.1494993160665512
Trenutna cena:
$ 0.2602
$ 0.2602

Informacije o 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Uradna spletna stran:
http://1inch.com/
Bela knjiga:
https://1inch.linktr.sh/documentation
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC

Tokenomika 1INCH (1INCH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike 1INCH (1INCH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov 1INCH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 1INCH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 1INCH, raziščite ceno žetona 1INCH v živo!

Zgodovina cen 1INCH (1INCH)

Analiza zgodovine cen 1INCH pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene 1INCH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 1INCH? Naša stran za napovedovanje cen 1INCH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti