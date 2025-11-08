Današnja cena 100xDarren

Današnja cena kriptovalute 100xDarren (100X) v živo je --, s spremembo 10.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 100X v USD je -- na 100X.

Kriptovaluta 100xDarren je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 755,048, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.97M 100X. V zadnjih 24 urah se je 100X trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 100X premaknil +0.84% v zadnji uri in -0.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 100xDarren (100X)

Tržna kapitalizacija $ 755.05K$ 755.05K $ 755.05K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 755.05K$ 755.05K $ 755.05K Zaloga v obtoku 999.97M 999.97M 999.97M Skupna ponudba 999,969,477.416199 999,969,477.416199 999,969,477.416199

