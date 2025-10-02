Tokenomika 10 figs (FIGS)
Tokenomika in analiza cen 10 figs (FIGS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 10 figs (FIGS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o 10 figs (FIGS)
10 figs is literally 10 figs
limited supply of ten delicious figs
symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana.
wtf is 10 figs?
$figs is an entirely original meta
let’s break it down 👇
figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers
6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs
what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs
tokenomics:
tl:dr there are only 10 $figs
Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10
memes part 1:
beyond numbers & tokenomics…
figs is a just a f****** fruit
figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit.
memes part 2:
fig heads
we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas.
memes part 3:
fig season
As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe
fig season is coming.
memes part 4:
fig brained = high IQ + retardio
A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin.
the community:
what is a meme without a community?
Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process
it’s always a sunny day on the farm, so lock in
Tokenomika 10 figs (FIGS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike 10 figs (FIGS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FIGS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FIGS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FIGS, raziščite ceno žetona FIGS v živo!
