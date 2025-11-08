Današnja cena 1 dog can change your life

Današnja cena kriptovalute 1 dog can change your life (1DOG) v živo je --, s spremembo 2.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 1DOG v USD je -- na 1DOG.

Kriptovaluta 1 dog can change your life je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,627.73, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 996.51M 1DOG. V zadnjih 24 urah se je 1DOG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 1DOG premaknil -0.19% v zadnji uri in -17.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 1 dog can change your life (1DOG)

Tržna kapitalizacija $ 7.63K$ 7.63K $ 7.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.63K$ 7.63K $ 7.63K Zaloga v obtoku 996.51M 996.51M 996.51M Skupna ponudba 996,513,856.403079 996,513,856.403079 996,513,856.403079

Trenutna tržna kapitalizacija 1 dog can change your life je $ 7.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 1DOG je 996.51M, skupna ponudba pa znaša 996513856.403079. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.63K.