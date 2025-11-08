Današnja cena 0xy

Današnja cena kriptovalute 0xy (0XY) v živo je $ 0.02414974, s spremembo 1.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 0XY v USD je $ 0.02414974 na 0XY.

Kriptovaluta 0xy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,149,734, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M 0XY. V zadnjih 24 urah se je 0XY trgovalo med $ 0.02381568 (najnižje) in $ 0.02495544 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.108905, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 0XY premaknil -0.12% v zadnji uri in +1.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 0xy (0XY)

Tržna kapitalizacija $ 24.15M$ 24.15M $ 24.15M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.15M$ 24.15M $ 24.15M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

Trenutna tržna kapitalizacija 0xy je $ 24.15M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 0XY je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999997.467258. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.15M.