Današnja cena kriptovalute 0xy v živo je 0.02414974 USD. Tržna kapitalizacija 0XY je 24,149,734 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 0XY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute 0xy v živo je 0.02414974 USD. Tržna kapitalizacija 0XY je 24,149,734 USD. Spremljajte posodobitve cen iz 0XY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o 0XY

Informacije o ceni 0XY

Kaj je 0XY

Uradna spletna stran 0XY

Tokenomika 0XY

Napoved cen 0XY

0xy Logotip

0xy Cena (0XY)

Nerazporejeno

Cena 1 0XY v USD v živo:

$0.02414974
-1.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
0xy (0XY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:44:43 (UTC+8)

Današnja cena 0xy

Današnja cena kriptovalute 0xy (0XY) v živo je $ 0.02414974, s spremembo 1.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 0XY v USD je $ 0.02414974 na 0XY.

Kriptovaluta 0xy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,149,734, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M 0XY. V zadnjih 24 urah se je 0XY trgovalo med $ 0.02381568 (najnižje) in $ 0.02495544 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.108905, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 0XY premaknil -0.12% v zadnji uri in +1.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije 0xy (0XY)

$ 24.15M
--
----

$ 24.15M
1000.00M
999,999,997.467258
Trenutna tržna kapitalizacija 0xy je $ 24.15M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 0XY je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999997.467258. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.15M.

Zgodovina cene 0xy, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02381568
24H Nizka
$ 0.02495544
24H Visoka

$ 0.02381568
$ 0.02495544
$ 0.108905
$ 0
-0.12%

-1.61%

+1.80%

+1.80%

Zgodovina cen 0xy (0XY) v USD

Danes je bila sprememba cene 0xy v USD $ -0.00039637170578496.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene 0xy v USD $ -0.0153894242.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene 0xy v USD $ +259.6192826419.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene 0xy v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00039637170578496-1.61%
30 dni$ -0.0153894242-63.72%
60 dni$ +259.6192826419+1,075,039.66%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto 0xy

Napoved cene 0xy (0XY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena 0XY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen 0xy (0XY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena 0xy lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute 0xy v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen 0XY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute 0xy.

Kaj je 0xy (0XY)

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:44:43 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti 0xy (0XY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated

Raziščite več o kriptovaluti 0xy

