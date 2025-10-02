Tokenomika 0xPrivacy (0XP)

Odkrijte ključne vpoglede v 0xPrivacy (0XP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen 0xPrivacy (0XP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za 0xPrivacy (0XP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.29K
Skupna ponudba:
$ 120.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 120.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 12.29K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00394401
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00010243
Informacije o 0xPrivacy (0XP)

0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success.

Uradna spletna stran:
https://0xprivacy.network/

Tokenomika 0xPrivacy (0XP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike 0xPrivacy (0XP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov 0XP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 0XP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 0XP, raziščite ceno žetona 0XP v živo!

Napoved cene 0XP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 0XP? Naša stran za napovedovanje cen 0XP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

