Na podlagi vaše napovedi bi lahko xSUI zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 2.11.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko xSUI zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 2.2155.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena XSUI za leto 2027 $ 2.3262 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena XSUI za leto 2028 $ 2.4425 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XSUI v letu 2029 $ 2.5647 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XSUI v letu 2030 $ 2.6929 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena xSUI lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 4.3865.

Leta 2050 bi se cena xSUI lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7.1452.