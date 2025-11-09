Na podlagi vaše napovedi bi lahko Xrpatriot zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.055903.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Xrpatriot zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.058698.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena XRPATRIOT za leto 2027 $ 0.061633 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena XRPATRIOT za leto 2028 $ 0.064714 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XRPATRIOT v letu 2029 $ 0.067950 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XRPATRIOT v letu 2030 $ 0.071347 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Xrpatriot lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.116218.

Leta 2050 bi se cena Xrpatriot lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.189307.