Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped M zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 2.38.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped M zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 2.499.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WM za leto 2027 $ 2.6239 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WM za leto 2028 $ 2.7551 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WM v letu 2029 $ 2.8929 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WM v letu 2030 $ 3.0375 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped M lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 4.9478.

Leta 2050 bi se cena Wrapped M lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 8.0595.