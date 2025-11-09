Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Goat Bitcoin zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 102,471.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Goat Bitcoin zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 107,594.55.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WGBTC za leto 2027 $ 112,974.2775 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WGBTC za leto 2028 $ 118,622.9913 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WGBTC v letu 2029 $ 124,554.1409 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WGBTC v letu 2030 $ 130,781.8479 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Goat Bitcoin lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 213,029.8494.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Goat Bitcoin lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 347,003.1771.