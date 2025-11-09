Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Gnosis GNO zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 128.55.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Gnosis GNO zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 134.9775.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAGNOGNO za leto 2027 $ 141.7263 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAGNOGNO za leto 2028 $ 148.8126 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAGNOGNO v letu 2029 $ 156.2533 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAGNOGNO v letu 2030 $ 164.0659 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Aave Gnosis GNO lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 267.2462.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Aave Gnosis GNO lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 435.3159.